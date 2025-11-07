La liste de la Belgique avec les premières de Nathan Ngoy et Romeo Vermant

Rudi Garcia s’apprête à disputer les deux derniers matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 face au Kazakhstan (15 novembre) et contre le Liechtenstein (18 novembre). Le ticket pour l’année prochaine est en très bonne voie puisque les Diables sont premiers de leur poule, un point devant le Pays de Galles.

La suite après cette publicité

Pour finir le travail, le sélectionneur français a fait appel à ses cadres habituels comme Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Amadou Onana, Youri Tielemans, Jeremy Doku ou encore Leandro Trossard. Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku sont absents en raison de leur longue blessure. Diego Moreira est à nouveau convoqué, alors que Romeo Vermant et Nathan Ngoy le sont pour la première fois. Le Lillois ne représentera pas la République Démocratique du Congo.