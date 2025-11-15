Qualifs CdM 2026 : la Belgique concède le nul au Kazakhstan et manque la qualification

Les Diables Rouges devront encore patienter. Alors qu’ils se déplaçaient sur la pelouse du Kazakhstan, avant-dernier adversaire de leur groupe, les Belges se présentaient avec une équipe remaniée, où restait Doku, De Ketelaere et Trossard. Alors qu’ils n’avaient besoin que d’une victoire pour assurer leur billet aux États-Unis, les hommes de Rudi Garcia ont rapidement concédé l’ouverture du score de Satpaev (1-0, 9e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Belgique 15 7 +15 4 3 0 22 7 4 Kazakhstan 8 8 -4 2 2 4 9 13

Ce n’est finalement qu’en seconde période que les Diables Rouges ont montré un meilleur visage et ont fini par égaliser grâce à Vanaken, de la tête (1-1, 77e). En supériorité numérique grâce à l’expulsion de Chesnokov (79e), les Belges n’ont pas réussi à en profiter et repartent avec le point du nul. Il faudra attendre la dernière journée et ne pas perdre contre le Liechtenstein, lanterne rouge du groupe J, de ces qualifications dans la zone Europe au Mondial 2026.