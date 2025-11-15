Menu Rechercher
Commenter 19
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la Belgique concède le nul au Kazakhstan et manque la qualification

Par Samuel Zemour
1 min.
Rudi Garcia pendant son passage au Napoli @Maxppp
Kazakhstan 1-1 Belgique

Les Diables Rouges devront encore patienter. Alors qu’ils se déplaçaient sur la pelouse du Kazakhstan, avant-dernier adversaire de leur groupe, les Belges se présentaient avec une équipe remaniée, où restait Doku, De Ketelaere et Trossard. Alors qu’ils n’avaient besoin que d’une victoire pour assurer leur billet aux États-Unis, les hommes de Rudi Garcia ont rapidement concédé l’ouverture du score de Satpaev (1-0, 9e).

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Belgique Belgique 15 7 +15 4 3 0 22 7
4 Flag Kazakhstan Kazakhstan 8 8 -4 2 2 4 9 13

Ce n’est finalement qu’en seconde période que les Diables Rouges ont montré un meilleur visage et ont fini par égaliser grâce à Vanaken, de la tête (1-1, 77e). En supériorité numérique grâce à l’expulsion de Chesnokov (79e), les Belges n’ont pas réussi à en profiter et repartent avec le point du nul. Il faudra attendre la dernière journée et ne pas perdre contre le Liechtenstein, lanterne rouge du groupe J, de ces qualifications dans la zone Europe au Mondial 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Belgique
Kazakhstan

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Belgique Flag Belgique
Kazakhstan Flag Kazakhstan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier