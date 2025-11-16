Belgique : Jérémy Doku monte au créneau après le nul contre le Kazakhstan

Samedi, lors de l’avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, la Belgique a concédé un nul décevant au Kazakhstan (1-1). Malgré sa position de leader du groupe, elle n’a pas encore validé son billet pour le Mondial. Jeremy Doku, l’un des rares Belges vraiment dangereux à Astana, a exprimé une grande frustration après la rencontre et estimé que la campagne qualificative des Diables Rouges est loin d’être convaincante. Selon lui, l’équipe laisse trop de points en route parce qu’elle ne parvient pas à maîtriser ses matches ni à se montrer suffisamment efficace.

La suite après cette publicité

« Si on marque, on gagne. Est-ce que c’est de la malchance ? Contre la Macédoine du Nord peut-être, mais ici, ça arrive encore. C’est un manque d’efficacité. On n’a pas gagné contre le Kazakhstan, donc on ne peut absolument pas être satisfaits », a pesté le joueur de Manchester City, avant de reconnaître : « On a déjà laissé trop de points parce qu’on n’a pas été assez bons dans une grande partie des matches. Notre campagne n’a pas été top, non. Tout le monde doit faire mieux : le coach, moi, tout le monde. » À la question de savoir si l’absence de joueurs comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku pouvait expliquer ces contre-performances, il a balayé l’idée : « Kevin, Romelu, Thibaut… Si on a besoin d’eux pour battre le Kazakhstan, alors on ne pourra rien faire à la Coupe du monde. » Il a conclu en pointant un problème de préparation : « On pensait qu’ils joueraient long, et finalement ils ont joué court et posé le jeu. C’était un match totalement différent de la dernière fois. Peut-être qu’on n’a pas assez analysé notre adversaire. »