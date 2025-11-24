LOSC : Olivier Giroud chambre Adil Rami

Face au Paris FC dimanche en Ligue 1, Olivier Giroud a été l’un des grands artisans de la victoire lilloise (4-2). Il a mis fin à une disette de trois mois. Après le coup de sifflet final, l’attaquant de 39 ans a été interpellé par son ancien coéquipier en équipe de France, Adil Rami, qui était en plateau pour le diffuseur du match.

Visiblement de bonne humeur, les deux champions du monde 2018 ont partagé un moment de chambrage plein d’humour. L’ancien défenseur central, retraité depuis 2023, s’est d’abord amusé : « Olivier, ici en direct de Paris : Adil Rami. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi ». Giroud lui a répondu avec le sourire : « Comment ça va mon Adil ? Tu m’avais manqué. Toujours aussi beau ». Surpris que Giroud puisse le voir, Rami a été taquiné par l’ancien d’Arsenal : « Mais oui, je te vois, avec ta coupe à l’eau chaude ». La remarque a provoqué un rire général sur le plateau de Ligue 1+.