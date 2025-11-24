LOSC : Olivier Giroud chambre Adil Rami
Face au Paris FC dimanche en Ligue 1, Olivier Giroud a été l’un des grands artisans de la victoire lilloise (4-2). Il a mis fin à une disette de trois mois. Après le coup de sifflet final, l’attaquant de 39 ans a été interpellé par son ancien coéquipier en équipe de France, Adil Rami, qui était en plateau pour le diffuseur du match.
Quand Olivier Giroud retrouve Adil Rami, c'est toujours spécial !
#LOSCPFC
Visiblement de bonne humeur, les deux champions du monde 2018 ont partagé un moment de chambrage plein d’humour. L’ancien défenseur central, retraité depuis 2023, s’est d’abord amusé : « Olivier, ici en direct de Paris : Adil Rami. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi ». Giroud lui a répondu avec le sourire : « Comment ça va mon Adil ? Tu m’avais manqué. Toujours aussi beau ». Surpris que Giroud puisse le voir, Rami a été taquiné par l’ancien d’Arsenal : « Mais oui, je te vois, avec ta coupe à l’eau chaude ». La remarque a provoqué un rire général sur le plateau de Ligue 1+.
