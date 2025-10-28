Lille se frotte les mains avec l’explosion de sa pépite Matias Fernandez-Pardo

Formé à Lille entre 2014 et 2020 avant de filer en Belgique pour terminer son apprentissage à La Gantoise, Matías Fernández-Pardo (20 ans) faisait son retour par la grande porte 4 ans plus tard. Après une saison prometteuse avec les Buffalos (8 buts et 2 passes décisives en 19 matches), il débarquait contre un chèque de 10 millions d’euros du côté des Dogues. Là, il y connaîtra une saison d’acclimatation (4 buts et 4 passes décisives en 30 matches) où on pourra se rendre compte de ses qualités de dribbleurs et de son impact sur son aile gauche. Profitant des départs d’Edon Zhegrova (Juventus) et de Rémy Cabella (Olympiakos) pour obtenir plus de place dans le secteur offensif nordiste, Matías Fernández-Pardo a pu mettre en exergue son nouveau statut.

La suite après cette publicité

Si cet été des clubs comme l’Atlético de Madrid, Villarreal et le Bayern Munich ont pris la température pour celui qui a préféré l’Espagne à la Belgique et est éligible avec la Rojita (U21 Espagne) depuis, Matías Fernández-Pardo est finalement resté dans les Hauts de France. «Matias a des qualités incroyables pour jouer sur le côté, à gauche, à droite, devant. Il aime jouer devant. Aujourd’hui, on a 6 joueurs dans le domaine offensif pour 4 postes, et avec des caractéristiques qui sont différentes. On est armé pour pouvoir faire très mal avec des joueurs de déséquilibre, des joueurs de pied et des joueurs d’espace», avait d’ailleurs souligné son président cet été pour fermer la porte devant les prétendants au natif de Bruxelles.

La suite après cette publicité

Matías Fernández-Pardo a passé un cap cette saison

Resté à Lille, Matías Fernández-Pardo en a profité pour devenir indéboulonnable sur le flanc gauche de l’attaque lilloise. Remuant, il s’impose comme le facteur X en phase offensive par sa capacité à perforer les défenses. Il dispose aussi d’un profil singulier puisque seul Osame Sahraoui se rapproche de ce qu’il apporte. Hakon Haraldsson étant le créatif dans l’axe, Félix Correia fait parler sa qualité de passe sur le flanc droit tandis qu’en pointe, Hamza Igamane et Olivier Giroud ont deux profils différents et se régalent dans cette émulsion positive qui ressort du jeu lillois. Avec 22 buts marqués en 8 matches, Lille dispose de la meilleure attaque du championnat à égalité avec l’Olympique de Marseille. Cela s’est d’ailleurs ressenti ce dimanche avec cette victoire XXL face au FC Metz (6-1). «Je me sens très bien, j’essaye d’aider l’équipe avec des passes décisives ou des buts. Je sais que je dois être plus efficace, le principal est de bien jouer et d’aider l’équipe donc je suis content», a d’ailleurs confié après la rencontre Matías Fernández-Pardo.

L’ailier lillois avait d’ailleurs crevé l’écran avec deux passes décisives et un impact précieux sur le jeu de son équipe. S’il doit encore être plus tueur dans le dernier geste, l’ailier comptabilise déjà 2 buts et 4 passes décisives en 12 matches et semble être de plus en plus tranchant. C’est en tout cas ce que pense également son coach Bruno Genesio qui a tenu à le féliciter ce mardi en conférence de presse à la veille de défier Nice pour la 10e journée de Ligue 1 : «je juge la progression de Matias très positive. On connaît tous le potentiel, le talent qu’à Matias. Il avait besoin de gagner en constance, c’est le cas, à la fois par ce qu’il fait avec le ballon, mais aussi sur l’aspect défensif. Il a encore des axes d’amélioration, d’avoir davantage conscience et confiance en ses possibilités, mais je suis très content. Il travaille, il a compris ce qu’on attendait de lui, il faut qu’il continue.» Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2029 et avec une valorisation qui est monté à 20M€ sur Transfermarkt, Matías Fernández-Pardo est en train de franchir un cap. De bon augure pour les Dogues qui auront sûrement des offres alléchantes pour leur pépite.