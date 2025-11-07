Indice UEFA : les performances cataclysmiques de Nice plombent la France !

*« On n’est pas au niveau en coupe d’Europe. Je parle d’exigence depuis que je suis ici, le travail au quotidien, ne pas tomber dès qu’il y a un duel. Beaucoup de joueurs tombent dès qu’il y a un duel ! C’est pareil à l’entraînement. Arrêtez de tomber ! Et puis quand on commence à jouer, il faut continuer. Pourquoi on s’arrête ? Quand on s’entraîne à 80%. On a besoin d’être à 110%. (…) S’ils ne comprennent pas ça. On doit être à 110% ! Si vous n’en mettez pas plus, vous vous faites exploser », la sortie cinglante de Franck Haise à la sortie de l’énième défaite niçoise en Coupe d’Europe donne un avant-goût de ce qu’ont dû subir les joueurs du Gym dans leur vestiaire après leur quatrième défaite en autant de matches de Ligue Europa face à Fribourg.

Devenu la risée du football français voire européen, la formation azuréenne, pourtant 8e de Ligue 1 mais seulement 35e sur 36 en phase de ligue, brille par sa médiocrité sur la scène continentale. Manque d’envie, d’implication, la formation coachée par Franck Haise est incapable d’élever son niveau face à des adversaires souvent plus modestes ou en difficulté dans leur championnat comme Fribourg ce jeudi soir. Et la manière dont le Gym s’est sabordé une fois encore après avoir, une fois n’est pas coutume en Coupe d’Europe, ouvert le score est symptomatique de la maladie qui touche Nice depuis plus de deux ans sur la scène continentale avec aucune victoire en Coupe d’Europe sur les 14 derniers matches.

Eliminé en barrage de Ligue des Champions et incapable de gagner depuis 12 matches de Ligue Europa…

De quoi se demander clairement de l’intérêt de voir Nice en Coupe d’Europe, d’autant qu’il faut le rappeler, le Gym a sombré en barrage de la Ligue des Champions (2-0, 2-0) cette saison (ce qui a privé la France d’un quatrième club en Ligue des Champions et de points de bonus importants à l’indice UEFA) face à l’une des équipes de Benfica les plus faibles de ces dernières saisons, actuel dernier de la phase de ligue de la C1 et qui n’a pas marqué le moindre point. C’est peu de dire que la France subit de plein fouet la médiocrité niçoise en Coupe d’Europe. Alors certes, Nice n’a pas été le seul à sombrer cette semaine, mais cet enchaînement depuis l’été 2024 plombe littéralement la France qui n’a pas besoin de ça actuellement.

Car la semaine a été éprouvante avec 5 défaites en 7 matches. En Ligue des Champions, seul l’AS Monaco est parvenu à ramener une victoire de Bodo Glimt alors que le PSG s’est incliné face au Bayern (1-2) au Parc des Princes tandis que l’OM a perdu dans les derniers instants face à l’Atalanta au terme d’une décision arbitrale qui ne passe toujours pas sur la Canebière. Mais c’est en Ligue Europa que les clubs français ont eu le plus de mal. Après Nice qui a perdu face à Fribourg à domicile (1-3), Lille a perdu gros en Serbie face à l’Etoile Rouge Belgrade (1-0) tandis qu’un OL remanié s’est logiquement incliné en Espagne face au Real Betis (2-0). Mention spéciale à Strasbourg qui s’est imposé en Suède (1-2) face à Hacken malgré un gros turn-over.

Malgré des résultats globalement décevants, la France n’est pour l’instant pas inquiétée pour sa cinquième place. Il faut dire que les Pays-Bas réalisent l’exploit de réaliser une saison européenne encore pire que celle de la France. Néanmoins, le rêve de rattraper l’Allemagne, actuel deuxième sur la saison en cours et d’une impressionnante régularité n’a pas fait long feu. A dire vrai, vu les performances des clubs français cette semaine, cinquième ce n’est déjà pas si mal…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 07/11/2025 :

-1. Angleterre 9,944 points (9/9)

-2. Allemagne 7,285 points (7/7)

-3. Espagne 8,375 points (7/7)

-4. Chypre 8,250 points (3/4)

-5. Italie 8,142 points (7/7)

-6. Portugal 8,000 points (4/5)

-7. Pologne 7,875 points (4/4)

-8. Danemark 7,625 points (2/4)

-9. France 6,642 points (7/7)

-10. Turquie 6,200 points (3/5)

…

-13. Pays-Bas 6,083 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 100,783 points

-2. Italie 89,088 points

-3. Espagne 83,328 points

-4. Allemagne 79,974 points

-5. France 71,819 points

-6. Pays-Bas 64,033 points

-7. Portugal 60,666 points

-8. Belgique 56,350 points

-9. Turquie 47,000 points

-10. Rep.Tchèque 43,100 points