Nice : Franck Haise s’est complètement lâché sur ses joueurs !

Les Niçois peuvent toujours se dire que les Glasgow Rangers font aussi mal qu’eux en Ligue Europa, mais Franck Haise ne veut plus trouver d’excuses à son groupe. Déjà miné par le feuilleton Clauss, le coach des Aiglons doit gérer une nouvelle campagne de C3 calamiteuse. Battu 3-1 à domicile par les Allemands de Fribourg, alors qu’il menait 1-0, le Gym est encore la risée du football français en coupe d’Europe. Alors qu’ils arrivent à rester performants en Ligue 1 malgré un actionnaire désireux de ne plus investir, les Aiglons coulent en Europe.

35e sur 36 au classement de la Ligue Europa, Nice a perdu ses quatre matches. Un constat qui en fait sourire plus d’un. Mais plus Franck Haise. Bien conscient de l’image renvoyée par son équipe après cette énième défaite sur la scène continentale, le coach niçois a décidé de se lâcher sur ses joueurs en conférence de presse. D’habitude plutôt calme face aux médias, l’ancien entraîneur de Lens semble avoir touché le fond. Et visiblement, il ne lui reste plus qu’une solution : piquer ses joueurs en public.

«Putain je suis là, il faut que les mecs envient quoi»

« On a plutôt bien attaqué le match. Au-delà des erreurs individuelles, tout le monde doit faire mieux. On n’est pas au niveau en coupe d’Europe. Je parle d’exigence depuis que je suis ici, le travail au quotidien, ne pas tomber dès qu’il y a un duel. Beaucoup de joueurs tombent dès qu’il y a un duel ! C’est pareil à l’entraînement. Arrêtez de tomber ! Et puis quand on commence à jouer, il faut continuer. Pourquoi on s’arrête ? Quand on s’entraîne à 80%. On a besoin d’être à 110%. (…) S’ils ne comprennent pas ça. On doit être à 110% ! Si vous n’en mettez pas plus, vous vous faites exploser. En 13 minutes ! En colère ? Tant qu’on n’aura pas compris qu’il faut faire corps tout le temps… Tout le temps ! Qu’il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant, quand on sort ! C’est sur le terrain qu’il faut montrer ! Certains font des bons matchs. Il faut laisser son ego. En plus, il n’y a pas de champion du monde. Donnons le maximum ! J’attends qu’on donne le maximum », a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport, avant de poursuivre.

« On se dit les choses. Je suis un coach qui protège beaucoup hein. Je suis exigeant dans mon bureau, mais je protège beaucoup à l’extérieur. Mais à un moment, il faut se dire les choses. Quand on ne fait pas assez, on ne fait pas assez. Quand on perd les duels, quand on est tout le temps au sol, il faut se dire les choses. Quand les mecs sont pas contents mais quand ils jouent ils ne sont pas bons, il faut dire les choses. Le premier qui n’est pas bon, c’est moi, ne vous inquiétez pas. Si un jour il y en a un qui est meilleur, ils prendront le meilleur, j’ai pas de problème avec ça. Mais putain je suis là, il faut que les mecs envient quoi. Faut envoyer. On n’a pas les moyens de faire autre chose, c’est ça qu’il faut comprendre. On est capable de faire des bonnes choses, quand tout le monde fait de bonnes choses. » Ça a le mérite d’être clair.