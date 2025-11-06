Prono
Match Nice - Fribourg en direct commenté
4e journée de UEFA Europa League - jeudi 6 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Fribourg (UEFA Europa League, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Nice et Fribourg. Ce match aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Fribourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Nice Fribourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Fribourg ?
OGC Nice : le coach F. Haise a choisi une formation en 3-4-1-2 : Y. Diouf, M. Bard, J. Bah, A. Mendy, A. Abdi, S. Abdul Samed, C. Vanhoutte, Tiago Gouveia, S. Diop, J. Boga, Kevin Carlos.
Fribourg : de son côté, l'équipe dirigée par J. Schuster évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : N. Atubolu, J. Makengo, P. Lienhart, M. Ginter, L. Kübler, J. Manzambi, M. Eggestein, V. Grifo, Y. Suzuki, D. Scherhant, J. Adamu.
- Qui arbitre le match Nice Fribourg ?
Anastasios Sidiropoulos est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice Fribourg ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice Fribourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Nice ?
Un seul but a été inscrit pour Nice par Kevin Carlos 25'.
- Qui a marqué des buts pour Fribourg ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Fribourg : J. Manzambi 29', V. Grifo 39' (sp.), D. Scherhant 42'.