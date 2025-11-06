Menu Rechercher
1 - 3
70'
UEFA Europa League 2025/2026 4e journée
Nice
1 - 3
MT : 1-3
70'
Fribourg
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 3
42'
1 - 3
(PD M. Ginter) D. Scherhant
39'
1 - 2
(SP) V. Grifo
29'
1 - 1
(PD Y. Suzuki) J. Manzambi
25'
1 - 0
Kevin Carlos (PD C. Vanhoutte)
Classement live 2 Fribourg 10 35 Nice 0
Possession 58% Nice Fribourg
Tirs 10 7 9 3 7 16
Grosses occasions créées 50% Nice 1 Fribourg 1
Compositions Nice 3-4-1-2 Fribourg 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 OGCN N NUL 2 FRI
173 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo OGC Nice Charles Vanhoutte 1 #2 Logo Fribourg Vincenzo Grifo 1
Tirs (%)
#1 Logo Fribourg Vincenzo Grifo 2/3 67% #2 Logo Fribourg Derry Scherhant 4/7 57% #3 Logo OGC Nice Kevin Carlos 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo OGC Nice Sofiane Diop 3 #2 Logo Fribourg Derry Scherhant 3 #3 Logo OGC Nice Kevin Carlos 2
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Salis Abdul Samed 2
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Jérémie Boga 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Fribourg Derry Scherhant 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Fribourg Lukas Kübler 5/6 83% #2 Logo OGC Nice Ali Abdi 8/11 73% #3 Logo Fribourg Philipp Lienhart 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Fribourg Johan Manzambi 2 #2 Logo Fribourg Derry Scherhant 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Fribourg Philipp Lienhart 2/2 100% #2 Logo OGC Nice Charles Vanhoutte 2/2 100% #3 Logo Fribourg Noah Atubolu 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Jérémie Boga 0/6 0% #2 Logo Fribourg Jordy Makengo 0/5 0% #3 Logo Fribourg Matthias Ginter 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Fribourg Jordy Makengo 0/2 0% #2 Logo Fribourg Derry Scherhant 0/2 0% #3 Logo OGC Nice Sofiane Diop 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo OGC Nice Yehvann Diouf 29/30 97% #2 Logo OGC Nice Juma Bah 50/54 93% #3 Logo Fribourg Matthias Ginter 31/34 91%

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
V
D
V
N
V
D
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Dante Dante Blessure au genou Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Terem Moffi Terem Moffi Blessure au mollet Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine
Patrick Osterhage Patrick Osterhage Blessure musculaire Matthias Ginter Matthias Ginter Entorse du tendon d'Achille Eren Dinkçi Eren Dinkçi Blessure musculaire Eren Dinkçi Eren Dinkçi Blessure à la hanche

Top commentaires

JLM7563 19:36 Ras le bol de ce club qui plombe l’indice UEFA de la France. 6 Répondre
Match Nice - Fribourg en direct commenté

4e journée de UEFA Europa League - jeudi 6 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Fribourg (UEFA Europa League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Nice et Fribourg. Ce match aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Fribourg.

Arbitres

Anastasios Sidiropoulos arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Lazaros Dimitriadis arbitre assistant
Polychronis Kostaras arbitre assistant
Fotis Polychronis quatrième arbitre
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR
Angelos Evangelou arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16923
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 47

Match en direct

Date 06 novembre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Affluence 15274
Code OGCN-FRI
Zone Europe
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur Fribourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Fribourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Nice Fribourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Fribourg ?

OGC Nice : le coach F. Haise a choisi une formation en 3-4-1-2 : Y. Diouf, M. Bard, J. Bah, A. Mendy, A. Abdi, S. Abdul Samed, C. Vanhoutte, Tiago Gouveia, S. Diop, J. Boga, Kevin Carlos.

Fribourg : de son côté, l'équipe dirigée par J. Schuster évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : N. Atubolu, J. Makengo, P. Lienhart, M. Ginter, L. Kübler, J. Manzambi, M. Eggestein, V. Grifo, Y. Suzuki, D. Scherhant, J. Adamu.

Qui arbitre le match Nice Fribourg ?

Anastasios Sidiropoulos est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nice Fribourg ?

Nice accueille le match au Allianz Riviera.

Quelle est la date et l'heure du match Nice Fribourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Nice ?

Un seul but a été inscrit pour Nice par Kevin Carlos 25'.

Qui a marqué des buts pour Fribourg ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Fribourg : J. Manzambi 29', V. Grifo 39' (sp.), D. Scherhant 42'.

