Nice : la sortie fracassante de Franck Haise sur les chances en C3

L’OGC Nice a continué ce jeudi sa terrible série de défaites en Coupe d’Europe. Face à Fribourg, le club azuréen s’est encore plombé et pointe à l’avant-dernière place du classement. Un résultat qui a provoqué la colère de Franck Haise, qui n’a pas hésité à démonter ses joueurs en conférence de presse. Au micro de Canal+, il en a remis une couche avec une réponse cash sur les chances du club cette saison en C3.

La suite après cette publicité

«On n’a aucun avenir en Ligue Europa, on ne fait que perdre des matches. Mais je leur ai dit que sur les 4 derniers matches, je ne ferai pas jouer les coiffeurs, comme on dit (ndlr : les remplaçants). Ils devraient aller chercher plus de choses, pas faire la gueule quand ils sortent, quand ils ne rentrent pas ou quand ils commencent sur le banc. On ne peut pas faire d’économie de présence, de force, et c’est au quotidien, ça.», a-t-il lancé.