Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Europa League

Nice : la sortie fracassante de Franck Haise sur les chances en C3

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Franck Haise @Maxppp
Nice 1-3 Fribourg

L’OGC Nice a continué ce jeudi sa terrible série de défaites en Coupe d’Europe. Face à Fribourg, le club azuréen s’est encore plombé et pointe à l’avant-dernière place du classement. Un résultat qui a provoqué la colère de Franck Haise, qui n’a pas hésité à démonter ses joueurs en conférence de presse. Au micro de Canal+, il en a remis une couche avec une réponse cash sur les chances du club cette saison en C3.

La suite après cette publicité

«On n’a aucun avenir en Ligue Europa, on ne fait que perdre des matches. Mais je leur ai dit que sur les 4 derniers matches, je ne ferai pas jouer les coiffeurs, comme on dit (ndlr : les remplaçants). Ils devraient aller chercher plus de choses, pas faire la gueule quand ils sortent, quand ils ne rentrent pas ou quand ils commencent sur le banc. On ne peut pas faire d’économie de présence, de force, et c’est au quotidien, ça.», a-t-il lancé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Nice
Franck Haise

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Nice Logo OGC Nice
Franck Haise Franck Haise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier