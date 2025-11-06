Menu Rechercher
UEFA Europa League

Nice-Fribourg : les compositions officielles

Par Alexis Relandeau
1 min.
Sofiane Diop (Nice) @Maxppp
Après la Ligue des champions, place à la Ligue Europa. L’OGC Nice reçoit Fribourg pour le compte de la quatrième journée (coup d’envoi 18h45, un match à suivre sur FM). Avec trois défaites en autant de matches et sur une série de quinze rencontres sans victoire en Europe, les Aiglons veulent mettre un terme à ce cauchemar sur la scène continentale mais la tâche s’annonce compliquée face aux Allemands qui ont bien débuté la compétition avec sept points au compteur.

Pour cette rencontre, Franck Haise doit composer sans Clauss (suspendu) et sans Abdelmonem, Bombito, Ndayishimiye et Moffi (blessés). Il opte pour un 3-4-3 avec Mendy, Bah et Bard en défense centrale. Abdi et Gouveia vont évoluer en tant que pistons alors que Abdul Samed et Vanhoutte sont associés dans l’entrejeu. Devant, Kevin Carlos est soutenu par Boga et Diop, bien présent malgré sa sortie sur blessure face au PSG. En face, Julian Schuster est privé de Dinkci, Irié et Kyereh. Dans un 4-2-3-1, on retrouve Ginter et Lienhart en défense centrale et le Français Jordy Makengo, formé à Auxerre, à gauche. Eggestein est titulaire au milieu alors que devant Adamu débute avec Scherhant, Suzuki et Grifo en soutien.

Les compositions officielles :

Nice : Diouf - Mendy, Bah, Bard – Tiago Gouveia, Abdul Samed, Vanhoutte, Abdi - Diop, Kevin Carlos, Boga.

Fribourg : Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo - Eggestein, Manzambi - Scherhant, Suzuki, Grifo - Adamu.

Pub. le - MAJ le
