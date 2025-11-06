Étoile Rouge de Belgrade - Lille OSC : les compositions officielles
Ce jeudi, c’est la 4e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un choc en Serbie où Lille affronte l’Étoile Rouge de Belgrade. À domicile, les Serbes s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Matheus dans les cages derrière Seol Yung-Woo, Milos Veljkovic, Franklin Tebo Uchenna et Nayair Tiknizyan. Le milieu de terrain est assuré par Rade Krunic et Timi Max Elsnik. Devant, Marko Arnautovic est accompagné par Nemanja Radonjic, Tomás Händel et Mirko Ivanic.
De leur côté, les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Tiago Santos, Aïssa Mandi, Chancel Mbemba et Calvin Verdonk. Ayyoub Bouaddi et Nabil Bentaleb composent l’entrejeu avec Ngal’ayel Mukau un cran plus haut. En pointe, Hamza Igamane est soutenu par Marius Broholm et Félix Correia.
Les compositions
Étoile Rouge de Belgrade : Matheus - Yung-Woo, Tebo Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan - Krunic, Elsnik - Radonjic, Händel, Ivanic - Arnautovic
Lille OSC : Özer - Santos, Mandi, Mbemba, Verdonk - Bouaddi, Bentaleb - Broholm, Mukau, Correia - Igamane
