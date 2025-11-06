Menu Rechercher
0 - 0
70'
UEFA Europa League 2025/2026 4e journée
Étoile rouge
0 - 0
MT : 0-0
70'
Lille
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Classement live 9 Lille 7 31 Étoile rouge 2
Possession 60% Lille Étoile rouge
Tirs 8 6 7 2 2 9
Grosses occasions créées 67% Lille 2 Étoile rouge 1
Compositions Étoile rouge 4-2-3-1 Lille 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Mirko Ivanić 1 #2 Logo Lille Calvin Verdonk 1 #3 Logo Lille Marius Broholm 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Hamza Igamane 2/3 67% #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Marko Arnautović 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Marius Broholm 2 #2 Logo Lille Tiago Santos 2 #3 Logo Lille Hamza Igamane 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Tiago Santos 6 #2 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 2 #3 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2
Tirs (%)
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Franklin Tebo Uchenna 0/2 0% #2 Logo Lille Nabil Bentaleb 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Tiago Santos 11/12 92% #2 Logo Lille Chancel Mbemba 5/6 83% #3 Logo Lille Calvin Verdonk 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Lille Chancel Mbemba 2 #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Miloš Veljković 2 #3 Logo Étoile rouge de Belgrade Mirko Ivanić 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Timi Max Elšnik 2/2 100% #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Rade Krunić 2/3 67% #3 Logo Étoile rouge de Belgrade Miloš Veljković 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Mirko Ivanić 0/9 0% #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Nemanja Radonjić 0/7 0% #3 Logo Étoile rouge de Belgrade Nayair Tiknizyan 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Nabil Bentaleb 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Calvin Verdonk 35/37 95% #2 Logo Lille Aïssa Mandi 56/60 93% #3 Logo Lille Marius Broholm 32/35 91%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Lille Marius Broholm 22

Série en cours
D
D
N
N
D
V
D
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Nathaniel Adjei Nathaniel Adjei Blessure à la cheville Marko Arnautović Marko Arnautović Blessure musculaire
Ethan Mbappé Ethan Mbappé Inconnu André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Nathan Ngoy Nathan Ngoy Inconnu Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Match Étoile rouge - Lille en direct commenté

4e journée de UEFA Europa League - jeudi 6 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Étoile rouge et Lille (UEFA Europa League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Étoile rouge et Lille. Ce match aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Étoile rouge et Lille.

Arbitres

John Brooks arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Lee Betts arbitre assistant
Simon Bennett arbitre assistant
Thomas Bramall quatrième arbitre
Peter Bankes arbitre VAR
Michael Salisbury arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadion Rajko Mitić Beograd
Stadion Rajko Mitić
  • Année de construction : 1963
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 51862
  • Affluence moyenne : 18632
  • Affluence maximum : 51364
  • % de remplissage : 41

Match en direct

Date 06 novembre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ETR-LOSC
Zone Europe
Équipe à domicile Étoile rouge de Belgrade
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
