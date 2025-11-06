Prono
Match Étoile rouge - Lille en direct commenté
4e journée de UEFA Europa League - jeudi 6 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Étoile rouge et Lille (UEFA Europa League, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Étoile rouge et Lille. Ce match aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Étoile rouge et Lille.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Étoile rouge et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Étoile rouge Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Étoile rouge et Lille ?
Étoile rouge de Belgrade : le coach V. Milojević a choisi une formation en 4-2-3-1 : Matheus, N. Tiknizyan, M. Veljković, F. Tebo Uchenna, Seol Yung-Woo, R. Krunić, T. Elšnik, M. Ivanić, Tomás Händel, N. Radonjić, M. Arnautović.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, C. Verdonk, C. Mbemba, A. Mandi, Tiago Santos, N. Bentaleb, A. Bouaddi, Félix Correia, N. Mukau, M. Broholm, H. Igamane.
- Qui arbitre le match Étoile rouge Lille ?
John Brooks est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Étoile rouge Lille ?
Beograd accueille le match au Stadion Rajko Mitić.
- Quelle est la date et l'heure du match Étoile rouge Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.