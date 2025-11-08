L’OL fait face à un sérieux problème pour affronter le PSG

Sans parler de surrégime, l’OL a vécu un bel alignement des planètes en début de saison. Malgré l’été agité autour de son avenir en Ligue 1 (ou en Ligue 2) et un mercato au rabais, Paulo Fonseca et ses hommes ont su faire le dos rond pour mieux surprendre leurs adversaires. Sans doute que les différents épisodes ont renforcé les liens dans le groupe et le vestiaire. Mais depuis un mois, l’euphorie est retombée. Le manque de profondeur, et parfois de qualité, s’est fait ressentir. Il y a eu un premier coup d’arrêt contre Toulouse, puis à Nice et à Paris où le nul 3-3 a été vécu comme une défaite après avoir mené de trois buts à l’heure de jeu.

Les Gones y arriveraient mieux s’ils restaient à onze sur le terrain plus longtemps également. Les suspensions et les blessures pèsent sur un effectif qui n’a pas besoin de ça à l’heure d’affronter le PSG. « Il y a la suspension de Hateboer, celle d’Abner, et nous avons une blessure de Pavel (Sulc) qui a un problème à l’ischio. Il ne sera pas disponible pour le match. Coco (Tolisso) a fait l’entraînement aujourd’hui, mais c’était une séance plus tactique, sans intensité. On verra demain s’il est prêt, mais j’ai des doutes. C’est risqué de le faire jouer et je ne veux pas prendre le risque de le perdre pour les prochains matchs», déplore Fonseca en conférence de presse.

Qui pour marquer à l’OL ?

Vous l’aurez compris, l’OL se présentera demain (coup d’envoi à 20h45), à coup sûr, sans son meilleur buteur (Sulc, 5 buts en Ligue 1), et avec son capitaine à tout faire (4 buts) au minimum diminué à cause d’«un problème à l’ischio». Et Malick Fofana et Ernest Nuamah ne sont toujours pas revenus de blessure. Pas optimal avant d’affronter le leader du championnat de France, lui aussi amputé de pas mal de cadres (Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Doué). «Ça ne change rien pour nous, nous connaissons la qualité des joueurs du PSG. Il y aura d’autres joueurs de qualité. Hakimi et Nuno Mendes sont parmi les meilleurs latéraux du monde. Naturellement, leurs absences vont changer des choses, mais ça ne change rien aux intentions et au jeu de Paris.»

Le champion de France se présentera avec une équipe remaniée, en défense notamment là où il pêche depuis le début de la saison. Problème, l’OL va devoir se réinventer offensivement sans ses artilleurs principaux. «Notre petite lacune, c’est de concrétiser les occasions, insiste Clinton Mata en conférence de presse. Il faut plus oser, frapper au but et tenter quelque chose. On fait tout bien, on arrive à la surface, mais on ne tente pas assez. Il faut être libre, tenter, même si le ballon sort ou n’est pas cadré, ce n’est pas grave, peut-être que la prochaine ira au fond.» C’est l’heure pour certains de prendre leur chance, comme Martin Satriano. «J’ai parlé avec lui pour lui dire qu’il doit être plus présent dans la surface. Pour marquer, il doit y être», répète Fonseca. À bon entendeur.