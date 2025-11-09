OL : le pétage de plomb surréaliste de Jorge Maciel contre l’arbitrage

Ce dimanche, l’OL se sent floué. Battus en toute fin de rencontre face par le PSG, les Gones ont laissé filer une victoire de prestige après avoir montré un visage plus que conquérant pendant 90 minutes. Particulièrement remontés contre l’arbitrage, les joueurs et les dirigeants de l’OL ont laissé parler leur frustration après la rencontre. Et si Matthieu Louis-Jean et Corentin Tolisso n’ont pas hésité à fustiger les mauvaises décisions arbitrales à leur encontre, Jorge Maciel a également dégoupillé. Déjà virulent au micro de Ligue 1+, l’entraîneur adjoint des Rhodaniens a totalement pété les plombs en conférence de presse d’après-match. Remonté, l’ancien entraîneur de Valenciennes s’est offert une tirade de plusieurs minutes en conférence de presse d’après-match pour dézinguer l’arbitrage défavorable aux Gones ce soir mais aussi depuis le début de saison :

«Il y a beaucoup d’agacement. Quand tu joues Paris, tu joues contre une équipe qui est l’une des meilleures d’Europe. On a travaillé un jour pour avoir une bonne stratégie. On a contrôlé le match, mais on prend trois buts. On est frustrés. C’est un mélange fierté orgueil. On a fait un bon match malgré l’enchaînement et les absences. On a montré qu’on pouvait rivaliser contre tout le monde. Maintenant, j’envoie un challenge. Il faut avoir une réflexion en France. Les mêmes erreurs se reproduisent chaque semaine. C’était aujourd’hui ici, tout à l’heure à Strasbourg, hier à Monaco. Il faut savoir avec quelles règles on peut jouer. Il faut qu’elles soient appliquées aux deux équipes. On est quand même fiers, mais il faut se poser des questions. C’est comme quand tu rentres chez toi, que tu travailles pour faire vivre ta famille mais quand il y a un mec plus riche qui t’enlève les choses, tu te dis ce n’est pas juste. Notez, s’il vous plait, il faut qu’on en parle en France. Pourquoi toutes les semaines, vous me posez la meêm question. Il faut qu’on en parle. Tout le football français. On a un grand championnat : presque minuit, 60000 supporters. Le produit est bon en France. Mais pour avoir un produit de qualité, il faut trois équipes qui travaillent bien. Les deux équipes, nous sommes dans une dynamique de performance. Quand ça ne va pas, on cherche à le corriger. Il n’y a pas de remise en question chez les arbitres. Je vous laisse faire les analyses. Première situation, faute sur Ghezzal. Deuxième but du PSG, on ne peut pas discuter. Tagliafico qui met le poteau, pénalty clair et carton rouge car il enlève un but. Main dans la surface de Zabarnyi. Ca fait trop. Main sur le visage au début du match, pas de carton. Il n’a pas mis de carton alors que Mayulu a tiré le maillot dix secondes. Il faut se poser des questions. Ce n’est pas intentionnel vu qu’ils partent du principe qu’ils sont compétents. Il n’y a pas d’analyse ou de remise en questions. C’est tout le temps les mêmes erreurs, chaque semaine. Il faut être exigeants pour que les équipes jouent avec la même règle.» Voilà qui est dit.