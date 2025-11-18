Florian Thauvin dans le top 10 des pires recrues des Tigres

De retour en France cet été, Florian Thauvin (32 ans) fait le bonheur de Pierre Sage et du Racing Club de Lens. Le Français en est déjà à 2 passes et 2 assists en 12 apparitions toutes compétitions confondues. Ce qui lui a de nouveau ouvert les portes de l’équipe de France, où son discours dans les vestiaires des Bleus face à l’Azerbaïdjan le mois dernier a été très remarqué. Sa sortie médiatique dans So Foot sur son passage au Mexique et son tacle sur André-Pierre Gignac ont également fait parler. « J’aurais aimé qu’il fasse plus, bien évidemment, parce qu’il s’était engagé vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis du club, parce que c’est aussi le club qui lui a demandé de mener les discussions avec moi. J’aurais aimé qu’il dise aux dirigeants : “J’ai engagé ma responsabilité, vous n’avez pas toujours fait les choses correctement avec lui. Vous lui devez au moins du temps. Mais surtout, vous lui devez le respect.” On peut dire tout ce qu’on veut avec Lille, mais ils se sont mis d’accord avec un autre club et ont gagné de l’argent sur mon transfert. Tigres, ils m’ont viré. J’ai été licencié sans motif du jour au lendemain, alors que j’avais signé un contrat de cinq ans. Ce n’est pas légal.»

Ce mardi, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille fait de nouveau parler de lui au Mexique. En effet, Record a publié un classement des pires recrues de l’histoire des Tigres. Thauvin arrive en huitième position. Le média mexicain a précisé à son sujet : «champion du monde avec la France en 2018, son arrivée était considérée comme un transfert international majeur. Cependant, il ne s’est jamais adapté au football mexicain, ni au rythme de l’équipe. Au bout d’une seule saison, les Tigres ont résilié son contrat et le joueur est retourné en Europe.» Comme lui, Andy Delort (2e) et Timothée Kolodziejczak (4e) ont échoué au Mexique selon Record, qui place Ikechukwu Uche en tête de ce top 10 des pires recrues des Tigres.