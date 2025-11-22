Lens : le magnifique geste de Pierre Sage

Personnage très apprécié du foot français depuis son passage sur le banc de l’OL, Pierre Sage s’est rapidement mis le public lensois dans la poche. Ce samedi, le journal L’Équipe fait de nouvelles révélations sur les coulisses de l’arrivée du coach dans l’Artois cet été. Ses dirigeants auraient notamment été marqués par sa réaction lorsqu’ils lui ont signifié qu’il ne pourrait débarquer qu’avec un seul de ses adjoints, l’autre place étant réservée à un formateur du club. Un geste qui est resté dans les têtes en interne.

« Il a été extraordinaire, retrace le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca. Quand on lui a proposé Bilal Hamdi (qui était éducateur à la préformation), un autre entraîneur aurait pu dire qu’il n’a pas assez d’expérience, mais Pierre a dit : "Non ça me va très bien, on a tous débuté un jour" ». De son côté, Pierre Sage a déclaré : « ma position a été claire : je ne voulais pas couper l’herbe sous le pied à un jeune, alors que j’avais bénéficié de cette chose-là un an et demi plus tôt ». L’Équipe révèle également à quel point Sage a voulu s’imprégner de la culture locale dès son arrivée à Lens. Il a notamment organisé une visite pour lui et son staff du centre historique minier de Lewarde, référence de l’époque des corons et du labeur des gueules noires. Le coach de 46 ans aime aussi passer son temps libre dans des lieux emblématiques de la région, à l’image des bars Chez Muriel et ou La Loco.