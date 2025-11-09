Ligue 1
La réaction choc d’Alexandre Lacazette après la défaite de l’OL contre le PSG
Alexandre Lacazette n’a visiblement pas aimé l’arbitrage de cet OL-PSG. L’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, aujourd’hui au Neom SC (Arabie Saoudite), a réagi à la défaite de son équipe de cœur face aux Parisiens, sur son compte X : « Bravo @OL. Pas facile à 11 vs 12 ».
Les Lyonnais auraient pu se voir accorder un penalty sur une potentielle main de Zabarnyi et se sont plaints vers Benoît Bastien après le but de Kvarasthelia, estimant que Vitinha avait fait faute au départ sur Tessmann. Deux situations qui n’ont pas joué en leur faveur et qui expliquent la colère de Lacazette et des observateurs lyonnais.
