OL : Paulo Fonseca annonce au minimum un forfait contre le PSG

Après sa première défaite de la saison en Ligue Europa jeudi, l’OL retrouve la scène nationale ce dimanche avec la réception du PSG au Groupama Stadium (20h45). Ce choc pour clôturer la 12e journée de Ligue 1 sera tout de même marqué par des absences des deux côtés. Si à Paris, Hakimi, Doué, Dembélé ou encore Nuno Mendes sont blessés, les Gones déplorent l’absence de Pavel Sulc, déjà 5 fois buteur en championnat.

Paulo Fonseca a annoncé son forfait en conférence de presse et a de «gros doutes» quant à la participation de Corentin Tolisso. Le capitaine lyonnais était tout de même à l’entraînement ce matin. «Il s’est entraîné, mais je vais discuter avec lui. Il ne pouvait pas jouer jeudi (Betis), et c’est risqué pour lui dimanche, il a souffert des ischios et je ne veux pas le perdre pour la suite. Sur ce match, on devra bien défendre, mais aussi attaquer.»