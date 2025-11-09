La sortie de Kylian Mbappé sur Paul Pogba

S’il n’a toujours pas fait son retour sur les terrains de football, Paul Pogba n’a jamais été aussi proche de rejouer en professionnel. Malgré sa récente rechute avec Monaco, il pourrait revenir juste après la trêve. Et forcément, l’attente est longue pour lui, pour les supporters, mais aussi pour certains de ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

Dans un sujet pour Téléfoot, Kylian Mbappé a été questionné sur la situation de son coéquipier et ami. Et il attend avec impatience son retour. « On s’appelle souvent avec Paul Pogba. J’espère qu’il va revenir au niveau qui est le sien. Je pense que beaucoup de gens placent beaucoup d’espoirs en son retour. C’est un joueur qui donne une sensation différente aux gens, qui n’a jamais laissé personne indifférent. De par ce qui l’a touché ces dernières années, c’est touchant et on a envie d’avoir un épilogue positif. »