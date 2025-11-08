Le tacle de Kylian Mbappé à Orelsan a mis le feu au Stade Malherbe Caen !

Ce n’est pas vraiment le genre d’histoire dont le Stade Malherbe Caen avait besoin en ce moment. Le club a enchaîné une 4e rencontre sans victoire hier à l’occasion de la 13e journée de National, un pauvre 0-0 face à Paris 13 Atletico, et ne se sort pas du ventre mou avec cette 10e place. C’est déjà le 7e match nul de la saison pour une équipe qui a l’ambition de remonter en Ligue 2 le plus rapidement possible après la déconvenue de l’an passé. «Ce match nul ne m’inspire pas grand-chose dans le sens où il y avait de la place. Le scénario se répète, on fait face à un adversaire très attentiste, surtout en deuxième période. Notre incapacité à marquer nous fait mal», résumait le coach Maxime d’Ornano.

Pas un mot durant la conférence de presse sur le clash entre Kylian Mbappé, propriétaire du SM Caen à hauteur de 80 % avec Coalition Capital, et le chanteur Orelsan. Cela a pourtant animé la journée de vendredi après la sortie du nouvel album du rappeur caennais, La fuite en avant. Dans sa chanson La petite voix, où il évoque ce qu’il aurait pu devenir et les erreurs qu’il a pu commettre et commet encore, il s’en prend à la famille Mbappé : «Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé».

Un timing terrible

La réponse de l’intéressé a fusé sur X. «T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant», avant d’ajouter : «Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie». Une pique qui manque de discernement et ne comprend pas le second degré, même si on peut entendre une certaine vexation de la part de l’attaquant madrilène et de son clan. Car il n’est pas du tout impossible que ce message ait été écrit par un membre de son entourage. Il n’empêche que ce premier tweet de Mbappé sur Caen depuis qu’il est propriétaire du club fait tâche car il s’en prend à une personnalité très appréciée des Normands, qui revendique régulièrement son attachement au SM Caen.

«C’est triste. Orelsan est une sacrée célébrité à Caen. Kylian Mbappé a fait une énorme bêtise qui va écorner son image. S’il pense retourner le public de Caen contre Orelsan, il va avoir beaucoup de mal, c’est une idole. La chanson est parodique. Répondre premier degré, c’est chaud», réplique un supporter du club sur RMC. Même Brahim Thiam, pas vraiment apprécié par les Mbappé, a regretté le message du champion du monde 2018. «La punchline sort d’un titre d’Orelsan qui parle de son double maléfique, d’une petite voix qui critique tout et tout le monde même sa famille, ses potes et sa femme, c’est pas une affaire perso Kyky… C’est dommage d’exposer le club à travers ce genre de post».

Entre Mbappé et Orelsan, les supporters ont déjà fait leur choix

Ce clash intervient à un moment où le club est dans une situation sportive critique après un exercice catastrophique en Ligue 2. Quelques heures avant, on apprenait le départ de 16 salariés du club après la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le club n’avait plus les moyens de vivre au même rythme de vie que l’an passé à l’étage supérieur. Le timing est particulièrement défavorable pour la star du ballon rond, déjà pas vraiment en odeur de sainteté à Caen où il n’est venu qu’une fois en début d’année. Déjà contesté par les supporters malherbistes, le Madrilène a commis une nouvelle erreur en s’attaquant à une star locale. Pour les fans, le choix sera vite fait entre les deux.