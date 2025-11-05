Lille : Olivier Létang dans le viseur de l’UEFA et recadré par les instances françaises

Sous la menace d’une suspension de l’UEFA, Olivier Létang est dans la tourmente. Comme le révèle L’Équipe, le président du LOSC risque une sanction pour « attitude incorrecte » lors du match de Ligue Europa face au PAOK Salonique (3-4) le 23 octobre dernier. Ce soir-là, il avait attendu l’arbitre monténégrin Nikola Dabanovic dans le couloir des vestiaires pour lui reprocher un penalty non accordé, tout en évoquant son échange avec Aleksander Ceferin, président de l’instance européenne. Une scène filmée et jugée « déplacée » à Nyon, qui s’ajoute à d’autres débordements verbaux du dirigeant lillois, notamment après l’élimination du LOSC face à Dortmund en mars dernier, lorsqu’il avait mis en doute la neutralité de l’arbitre suisse Sandro Schärer.

Mais les tensions ne s’arrêtent pas à l’Europe. Létang aurait également été recadré par la LFP et la FFF pour son comportement jugé trop interventionniste. Plusieurs courriels lui ont été adressés en novembre 2024 pour lui demander de cesser de « tourmenter » le personnel de la Ligue. S’il affirme simplement « défendre les intérêts de son club », le président lillois continue d’échanger de manière jugée « très intense » avec Antony Gautier, l’actuel directeur de l’arbitrage. Ce dernier a préféré ne pas formaliser de plainte, mais la Fédération reste vigilante face à un dirigeant aussi actif que remuant.