Arsenal : l’incroyable anecdote de Jack Wilshere sur Max Dowman
Jack Wilshere, ancien milieu d’Arsenal (2008-2018) et actuellement entraîneur de Luton, n’a pas tari d’éloges sur le jeune prodige des Gunners Max Dowman (15 ans), qu’il a côtoyé à l’académie du club lorsqu’il en était entraîneur. « Il est meilleur que moi à son âge », a affirmé Wilshere dans un entretien accordé au Mirror, impressionné par le talent et la maturité du milieu offensif. L’Anglais compare également l’influence de Dowman à celle d’anciens modèles comme Cesc Fàbregas : « Cesc me guidait à l’époque, il était un exemple sur et en dehors du terrain. Max a cette même aura, il observe, apprend et montre déjà des qualités de leader. » Wilshere a ajouté : « le plus important avec Max, c’est que c’est un garçon formidable. Il a une bonne famille. Sa mère est extraordinaire, et son père ferait n’importe quoi pour lui et veut le meilleur pour son fils. »
Wilshere a également raconté une anecdote révélatrice sur le jeune joueur : « c’est difficile (à dire) car je ne veux pas être celui qui dit : "il deviendra ceci ou cela". Mais pour chaque défi qu’il a dû relever, je me souviens de l’avoir fait jouer avec les U18 alors qu’il avait 13 ans et que nous affrontions Southampton, une très bonne équipe de jeunes. Nous menions 2-0 et j’ai dit à mon adjoint : ‘Faisons entrer Max’. Je me suis tenu à côté de lui et il était déjà plus grand que moi ! Je lui ai dit : "Max, souviens-toi que tu joues contre des joueurs de 5 ans de plus, ce n’est pas grave, mais ne t’engage pas dans des duels, fais juste circuler le ballon". Il est entré en jeu et la première chose qu’il a faite, c’est de contourner trois joueurs, centrer et on a marqué. J’ai regardé mon adjoint et je n’avais jamais vu ça auparavant. » Des mots fort de la part de l’Anglais de 33 ans, qui démontrent à quel point l’avenir de Dowman semble radieux.
