Jack Wilshere va retrouver un poste d’entraîneur
Luton Town s’apprête à confier son banc à une figure bien connue du football anglais : Jack Wilshere. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, l’ancien milieu d’Arsenal et international anglais (34 sélections, 2 buts) devrait être officiellement nommé entraîneur du club de League One ce lundi. Âgé de 33 ans et retraité depuis 2022, Wilshere s’apprête à vivre sa première vraie expérience en tant qu’entraîneur principal, après un court intérim à Norwich City en fin de saison dernière.
Le défi s’annonce de taille pour l’ex-joueur des Gunners, qui devra relancer un club en chute libre après deux relégations successives, passant de la Premier League en 2023-2024 à la troisième division anglaise aujourd’hui. Actuellement 11e de League One, Luton Town espère que Wilshere saura insuffler une nouvelle dynamique pour remonter la pente.
