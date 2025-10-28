Lille : l’UEFA ouvre une enquête contre Olivier Létang !
« J’ai déjà écrit à Mr Ceferin (président de l’UEFA, NDLR), ce qu’il s’est passé ce soir est incroyable. Où est le délégué ? ». Tels étaient les mots prononcés par Olivier Létang lors du duel entre le LOSC et le PAOK en Ligue Europa (3-4), jeudi dernier, à la mi-temps du match. Le président lillois était descendu dans les couloirs du stade pour s’en prendre au trio arbitral suite à un penalty refusé sur Matias Fernandez-Pardo en première période.
Et comme l’indique L’Équipe, la commission de discipline de l’UEFA a ouvert un cas disciplinaire contre le dirigeant du club nordiste. Il est accusé de « conduite incorrecte » et risque donc une sanction de l’institution qui régit le football européen. Pour rappel, il a récemment écopé en Ligue 1 d’un match de suspension ferme et de deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.
