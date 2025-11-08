Le retour du Barça au Camp Nou enflamme l’Espagne, Bellingham fait bouillir la sélection anglaise de l’intérieur

Le Barça retrouve enfin le Camp Nou

En Espagne, le retour du Barça au Camp Nou fait parler. « Spectaculaire » pour Sport. Les Blaugranas ont foulé la pelouse du Spotify Camp Nou rénové lors d’une séance d’entraînement ouverte au public. Le retour dans le “nouveau stade” a suscité l’émotion des joueurs et des supporters après 894 jours d’absence. « Le Spotify Camp Nou est déja en feu » pour le Mundo Deportivo. La licence pour accueillir 45 000 spectateurs est toujours en attente, mais 21 000 fans ont assisté à la séance d’hier. Le retour officiel au Camp Nou est prévu les 22 et 29 novembre pour des matchs contre Bilbao et Alavés. Une émotion partagée par le président Joan Laporta aussi. « J’ai pleuré » a-t-il dit. Le président du FC Barcelone, a confessé avoir versé quelques larmes en voyant le stade et a qualifié ce moment de "retour vers le futur" en évoquant des souvenirs liés à son père et grand-père. Laporta a exprimé son optimisme concernant l’ouverture partielle du stade et le retour progressif des matchs.

Le retour de Bellingham provoque des interrogations

Hier, le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Three Lions. Une liste avec les retours de Foden et Bellingham notamment. « Une place pour deux » pour le Daily Star qui nous explique que dans l’animation de Tuchel un seul d’entre eux pourra évoluer au poste de numéro 10. En Espagne, on évoque aussi le retour de Jude Bellingham dans sa sélection nationale. « Belligham a gagné son retour » écrit Marca. En octobre, le joueur, son club et la fédération avaient décidé qu’il resterait à Madrid pour une "mini-pré-saison". Bellingham est considéré comme l’un des joueurs les plus importants pour l’Angleterre et son retour est très attendu par les supporters britanniques.

Le Real Madrid retrouve des cadres

C’est « Au tour de Trent » titre AS. Sa situation a évolué avec la blessure de Carvajal, qui devrait l’écarter jusqu’en 2026. Une opportunité de s’imposer progressivement dans le onze de départ de Xabi Alonso. Toutefois, il a encore du mal à retrouver une continuité et n’a pas encore enchaîné deux titularisations cette saison. Son retour total à la compétition est particulièrement attendu, notamment après un accueil mitigé lors de son retour à Liverpool, son ancien club. Autre joueur sur le chemin du retour, c’est David Alaba. Le joueur autrichien pourrait être dans le groupe contre le Rayo Vallecano. Il a participé à la majeure partie de la séance d’entraînement collective, ce qui renforce les sentiments positifs quant à sa disponibilité. Alaba avait été absent des quatre derniers matchs en raison d’une surcharge au niveau du mollet droit. De plus, il est également convoqué avec l’Autriche pour les prochains matches internationaux.