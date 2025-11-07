La visite du Bernabéu rapporte un sacré pactole au Real Madrid

Le Real Madrid poursuit son ascension économique spectaculaire. Pour la saison 2025-2026, le club madrilène prévoit un budget record de 1,248 milliard d’euros de recettes, dépassant les 1,185 milliard de l’exercice précédent. Cette hausse s’explique principalement par l’exploitation du Santiago-Bernabéu, désormais transformé en véritable centre de divertissement pour les visiteurs. Entre le Sky Bar, le Marché Bernabéu, les événements spéciaux (comme le match NFL du 16 novembre) et un parc d’attractions de Noël, le stade génère désormais plus de revenus qu’un musée emblématique comme le Prado. Le "Bernabéu Tour" a ainsi rapporté 52,6 millions d’euros la saison dernière, contre 27 millions pour le célèbre musée madrilène, selon AS.

À cela s’ajoutent les revenus sportifs, incluant une partie des gains de la Coupe du Monde des clubs et des compétitions européennes. Le Real Madrid maintient une rentabilité solide, avec un bénéfice de 24 millions d’euros en 2024-2025. Le budget marketing, lui, grimpe à 539 millions d’euros, confirmant la volonté du club de capitaliser sur sa marque mondiale tout en faisant du Bernabéu un véritable moteur économique et donc culturel.