Le Barça envisage un départ en janvier

Par André Martins
1 min.
Marc Bernal, avec le FC Barcelone. @Maxppp

Marc Bernal a fait son retour sur les terrains le 19 septembre dernier lors du match FC Barcelone - Valence (6-0), après une grave blessure au genou. Depuis, le jeune milieu de terrain n’a été utilisé que sporadiquement, avec seulement quelques minutes dans trois autres matchs (contre Oviedo, PSG et Olympiacos), et est resté sur le banc lors des trois dernières rencontres des Blaugranas. D’après les informations de Mundo Deportivo, le Barça traite la situation de sa pépite avec prudence et patience, ne voulant pas précipiter le retour du joueur après une récupération aussi délicate.

Le quotidien espagnol révèle aussi que l’avenir de Marc Bernal dépendra de son temps de jeu et de sa progression lors des prochains matchs. Le club catalan se prépare à affronter le Celta Vigo avant la trêve, puis aura huit rencontres à disputer avant Noël. Selon ses performances et son adaptation, un prêt en janvier pourrait être envisagé par le joueur et son entourage, bien que le club ne prévoie pas de se séparer de lui, estimant que son moment finira par arriver.

