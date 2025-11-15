Le Mondial 2018, ses blessures, la dépression : les confidences poignantes de Samuel Umtiti

Samuel Umtiti le dit lui-même. Il est en paix. Avoir raccroché définitivement les crampons et tourner la page de sa carrière sportive lui ont permis de mettre ses soucis de blessure derrière lui. Il en est désormais à une autre étape de sa vie, celle où il se forme au métier d’entraîneur. Il passera par l’obtention de ses diplômes, et a même débuté un stage au sein de l’équipe réserve du PFC en Régional 1. L’ancien défenseur central de 31 ans baigne toujours dans ce milieu qui lui a tout donné, jusqu’au titre suprême de champion du monde en 2018. Qui lui a beaucoup pris aussi, comme sa santé physique et mentale, comme il l’a expliqué à RMC hier soir.

La faute à sa blessure au genou qui a largement contrarié son passage au FC Barcelone. Il a forcé pour pouvoir disputer le Mondial et l’a payé cash. Le mal n’a pas été simple à identifier. En plus de cela, le staff médical du Barça souhaitait mettre en place un protocole de soins qui n’était pas forcément en accord avec le joueur, notamment une opération. Des spécialistes confirmaient cet avis et le club s’est finalement plié à la volonté du joueur. Ce fut le début d’une longue incompréhension entre Umtiti et la direction. Les rumeurs ont commencé ici et là dans la presse jusque que la relation soit détériorée.

Victime d’épisodes dépressifs

«Je pense qu’il y a eu des choses qui se sont passées à l’intérieur où les gens n’ont pas forcément apprécié alors que moi j’ai énormément de respect pour tout le monde. Ce n’est pas parce que je ne fais pas ma rééducation chez vous que ça veut dire que je ne vous aime pas. Non, c’est juste que j’avais décidé autre chose parce que ce que vous m’avez proposé n’a pas fonctionné, rejoue l’interessé. Mais au final, à partir de ce moment-là, je pense que la cassure est née et ça a commencé un peu à parler, à dire des choses qui n’étaient pas forcément vraies, à mettre un peu tout sur moi. Le plus important pour moi était de revenir».

Malheureusement, la suite a été très compliquée. Umtiti n’a jamais retrouvé son niveau d’avant 2018. Pire encore, il a connu de nombreuses complications, sans cesse gêné par des douleurs chroniques à ce genou gauche. Sur les 4 saisons suivantes, il n’a joué qu’une cinquantaine de matchs. La bascule mentale s’est faite à ce moment-là. «Avec le recul, je sais que mentalement j’ai été très, très touché par ça, par les dépressions peut-être. Il y avait tellement de choses… je ne sortais même pas de chez moi. Les gens ne savaient pas tout ça. Ils se disaient : "lui de toute façon, s’il ne montre rien sur les réseaux, ça veut dire qu’il ne fout rien"».

«Certaines personnes n’ont pas forcément fait ce qu’elles devaient faire»

«Mais j’ai tellement travaillé, poursuit-il. Je faisais deux-trois entraînements par jour, j’avais un prépa… C’était incroyable ce que je faisais, je n’avais même pas forcément de vie, je ne voyais pas mes amis. Quand je lisais tout ce qui sortait dans la presse, je me disais : "comment ils peuvent penser ça de moi, je ne suis pas comme ça, l’argent n’est pas ce qui m’anime. J’avais juste envie de jouer au football». Ses problèmes n’ont pas disparu, alors l’ancien Lyonnais a tout essayé : les méthodes du club ou un changement de régime alimentaire, «mais ça ne marchait pas, j’avais le genou qui était toujours gonflé». Il conclut en affirmant que «certaines personnes n’ont pas forcément fait ce qu’elles devaient faire et pour moi, quand tu es professionnel, tu ne peux pas être incompétent comme ça».