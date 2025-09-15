Samuel Umtiti prend sa retraite à 31 ans !

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Après avoir vu son contrat avec Lille prendre fin, Samuel Umtiti (31 ans) a décidé de raccrocher les crampons. Une décision difficile, mais logique pour le vainqueur de la Coupe du monde 2018 qui avait enchaîné les blessures au cours des dernières saisons. Pur produit de la formation lyonnaise où il est arrivé en 2002 alors qu’il n’avait que 9 ans, Samuel Umtiti y a vécu ses premiers amours. Lancé en 2012 en professionnel, il aura vécu cinq saisons pleines avec les Gones avec notamment un sacre lors de la Coupe de France et le Trophée des Champions 2012.

Découvrant la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec les Gones et terminant deuxième derrière le Paris Saint-Germain en 2015 et 2016, Samuel Umtiti disputera l’Euro 2016. D’abord réserviste avant de profiter d’une hécatombe de blessures, il avait subtilisé la place de titulaire à Adil Rami au cours d’un tournoi qui s’achèvera sur une défaite 1-0 en finale après prolongations contre le Portugal. Le champion du monde U20 2013 sera ensuite transféré au FC Barcelone. Un club où il a vite été comparé à Carles Puyol avant que ça se complique.

Samuel Umtiti a dit stop

Avant que sa situation au FC Barcelone s’empire, Samuel Umtiti aura disputé la Coupe du monde 2018. Bien que diminué au genou, il réalisera une belle compétition avec Raphaël Varane avec notamment ce but précieux en demi-finale contre la Belgique (1-0). Champion contre la Croatie (4-2) en finale, il aura apporté la deuxième étoile à la France, mais ce sera le début de la fin pour lui. Fragilisé au genou, il manquera 170 matches sur blessure après cette compétition.

Son bilan au Barça restera néanmoins honorable avec 7 titres dont le championnat d’Espagne en 2018 et 2019. Prêté lors de la saison 2022-2023 à Lecce en Italie, il y retrouvera des couleurs et c’est libre à l’été 2023 qu’il pensait prendre un autre départ. Parti du côté de Lille, il n’y connaîtra toutefois pas l’aventure espérée avec 13 matches au compteur et de nouveau ces problèmes physiques. Une décision qui le pousse aujourd’hui à raccrocher les crampons.

«Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir… J’ai tout donné avec passion et je ne regrette rien. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j’ai pu côtoyer. Merci Olympique Lyonnais, Gràcies FC Barcelone, merci Lille OSC, grazie Lecce et merci équipe de France. Et merci à tous les supporters pour votre soutien», a-t-il annoncé dans un communiqué.