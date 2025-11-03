Nice : Florian Maurice cherche un remplaçant à Dante

Dante n’est pas éternel et Florian Maurice le sait. Le directeur sportif de l’OGC Nice a été interrogé sur la succession du capitaine de 42 ans, dont le contrat se terminera à l’issue de la saison, dans l’émission Ligue 1+ : Le Club, hier soir. Il a avoué que la direction niçoise étudie l’idée d’un remplaçant.

« C’est une réflexion qu’on a, mais remplacer Dante, c’est très difficile. Ça fait 10 ans qu’il est au club, il a une aura extraordinaire. Quand il est là, l’équipe est différente, il se passe des choses dans le vestiaire, donc c’est toujours quelqu’un qui sera difficile à remplacer. Peu importe qui on ira chercher. On peut aller chercher ce même profil de joueur, à 31-32 ans. Quand il est arrivé, il en avait 32. Je pars du principe qu’on doit donner sa chance aux jeunes joueurs. Évidemment, il faut les accompagner et quand Dante est là, il leur permet sans doute d’être meilleurs. Donc oui, on est en réflexion par rapport à ça pour la saison prochaine », a indiqué Maurice.