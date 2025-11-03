Espagne : Luis de la Fuente éteint la polémique Yamal-Carvajal

Dani Carvajal et Lamine Yamal avaient animé l’après-match entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-1), le 26 octobre dernier. Le capitaine merengue et l’ailier droit de 18 ans s’étaient confrontés à l’issue de la partie, le premier reprochant l’attitude du second sur les réseaux sociaux. Une confrontation qui a engendré des débats autour de leur cohabitation lors des prochains rassemblements avec l’Espagne. Mais le sélectionneur ibérique Luis de la Fuente l’assure : ce sujet est déjà clos.

« Il n’y a jamais eu d’incident, ni de comportement étrange de la part de qui que ce soit. Il n’y a pas eu de bagarre d’école. Le sentiment qui règne est celui d’une famille, d’une union, où le bien commun prime sur le bien individuel. Cela en dit long sur ce groupe. Je pense que ceux qui doivent s’exprimer maintenant, ce sont les responsables des clubs concernés. J’ai beaucoup parlé avec Lamine, comme avec Dani Carvajal, a affirmé l’homme de 64 ans dans le podcast Resonancia de Corazón. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Je garde en mémoire l’image de l’Euro, le centre de Lamine et la frappe de Carvajal (contre la Croatie, 3-0), l’accolade qu’ils se sont donnés, leurs visages, c’est ça qui se passe dans l’équipe nationale. Je suis totalement et absolument convaincu que l’intérêt ici est l’intérêt général. »