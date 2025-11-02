Menu Rechercher
Nice : la déclaration optimiste de Florian Maurice sur le mercato

Florian Maurice lors d'une conférence de presse @Maxppp

L’OGC Nice a connu des mouvements sur le plan des départs et des arrivées lors du dernier mercato estival. Malgré les critiques et les doutes qui subsistent sur l’effectif niçois, Florian Maurice semble être ravi des choix réalisés par son club, comme il l’a lui-même indiqué dans l’émission Ligue 1+ : Le Club, ce dimanche soir.

« Globalement, on est satisfait de ce qu’on a fait cet été. On a eu des départs importants (Guessand, Laborde) qu’on a essayé de combler. Mais c’est un effectif qui est assez dense pour pouvoir jouer justement sur les trois compétitions qui sont le championnat, la Coupe d’Europe et la Coupe de France qui arrivera au mois de décembre, a-t-il indiqué. Après comme vous le disiez, il y a quelques blessés actuellement. Mais dans sa globalité, on est plutôt satisfaits… Il faut que, comme je disais tout à l’heure, les nouveaux s’adaptent, les anciens puissent retrouver ce qu’ils avaient pu faire un peu la saison passée. Mais voilà, c’est notre rôle à nous, staff et coach, de mettre tout le monde dans les bonnes conditions pour pouvoir être le plus performant possible ».

