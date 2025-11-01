PSG : Luis Enrique a savouré la victoire contre Nice

Le Paris Saint-Germain s’est imposé difficilement contre l’OGC Nice, au Parc des Princes. Gonçalo Ramos (24 ans) a, encore une fois, délivré ses partenaires à la dernière seconde contre l’OGC Nice (1-0). Sur un ultime corner dévié par Kang-In Lee, le Portugais pouvait smasher le ballon dans les cages de Diouf et offrir la victoire au PSG. Une victoire que Luis Enrique a célébré comme une finale, pour remercier les supporters

La suite après cette publicité

« C’est une équipe très forte. Ils ont défendu beaucoup plus que d’habitude quand ils jouent ici. On a très bien défendu. Les premières 30 minutes n’étaient pas bonnes, mais je pense qu’on a mérité la victoire sur le reste du match. Il faut savoir gérer chaque phase de jeu, on est habitué à avoir le ballon, c’est notre première qualité, on est habitué à jouer des équipes proches de leur but. C’est important pour nous d’avoir ce résultat, on est contents. Quand tu vois tes supporters qui ont tout le temps cette mentalité, qui chantent même à la 94e minute, on doit lutter comme on l’a fait. À la fin, je pense qu’on a fait tout ce qui était important pour gagner le match. L’entrée d’Ousmane et Gonçalo a été importante, mais toute l’équipe a fait du très bon boulot, on a fait tout ce qu’il fallait pour aller chercher la victoire. Toute l’équipe a fait un très bon boulot ».