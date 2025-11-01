Ligue 1 : Gonçalo Ramos sauve le PSG à la dernière seconde contre Nice

Au Parc des Princes, l’après-midi avait tout d’un rendez-vous déjà crucial pour le PSG, désireux de rebondir après son nul frustrant contre Lorient en milieu de semaine. Face à lui, Nice arrivait lancé par trois succès consécutifs en Ligue 1, bien déterminé à poursuivre sa série et à frapper un grand coup dans la capitale. Luis Enrique misait sur un 4-3-3 avec Chevalier dans les buts, une défense Hakimi-Zabarnyi-Pacho-Nuno Mendes, un milieu Neves-Vitinha-Zaïre-Emery et un trio offensif Barcola-Mayulu-Kvaratskhelia. En face, Franck Haise optait pour un 5-4-1 compact et discipliné, avec Diouf dans la cage, une ligne défensive Bard-Oppong-Bah-Abdi, un milieu Mendy-Sanson-Louchet-Boudaoui et Gouveia en soutien de Jansson seul en pointe. François Letexier donnait le coup d’envoi d’un match qui s’annonçait fermé, entre un PSG tourné vers la possession et des Niçois prêts à cadenasser les espaces.

La suite après cette publicité

La première période a rapidement confirmé le scénario attendu : Paris a monopolisé le ballon, mais rompre la muraille niçoise a été une autre histoire. Neves a tenté d’allumer la première mèche d’une frappe contrée aux 20 mètres après une séquence patiente (5e). Puis Barcola a chauffé Diouf d’une frappe enroulée après un joli travail côté gauche, le portier niçois s’étendant parfaitement (14e). Kvaratskhelia, très inspiré, s’est amusé côté droit mais a vu Oppong contrer sa tentative dans la surface (18e). Malgré cette domination écrasante, symbolisée par 90 % de possession dans le premier quart d’heure, Paris a manqué de tranchant. Nice, discret et discipliné, a sorti la tête de l’eau : Sanson a armé la première frappe azuréenne après une transition rapide (31e), puis Bah a failli faire taire le Parc sur un corner, mais Kvaratskhelia a sauvé miraculeusement sur sa ligne avant que Chevalier ne s’empare du ballon dans la confusion (32e). Vitinha (36e) puis Barcola, maladroit face au but après un cafouillage (39e), ont tous manqué encore le cadre, tandis que les duels se durcissaient en fin de période (42e). Malgré l’emprise parisienne, les filets restaient inviolés au repos.

Le sauveur se nomme (encore) Ramos

Au retour des vestiaires, le PSG a haussé le ton et multiplié les assauts, déterminé à débloquer enfin la situation. D’entrée, Hakimi a trouvé Barcola en retrait, mais l’ailier a encore manqué le cadre dans une position idéale (46e). Neves a ensuite frôlé l’ouverture du score d’une frappe croisée effleurant le poteau après une déviation d’Oppong (53e), avant que Zaïre-Emery ne teste une nouvelle fois Diouf, vigilant sur cette tentative lointaine (57e). Paris a continué d’appuyer : Mayulu a frappé sans précision (58e), puis Kvaratskhelia et Barcola ont successivement manqué la cible de la tête sur des centres venus de la gauche (60e, 65e). Les entrées de Dembélé, Lee et Ramos ont apporté de la fraîcheur offensive, sans pour autant faire sauter le verrou. Dembélé a eu une énorme opportunité au premier poteau sur un centre de Kvaratskhelia, mais il a complètement manqué sa talonnade (76e). La pression parisienne est devenue étouffante, Nice repoussant plusieurs ballons brûlants dans sa surface au prix de contres héroïques (77e). Ramos a alors cru délivrer le Parc d’une superbe frappe pivot qui est venue lécher l’équerre de Diouf, battu sur l’action (80e), avant que le Portugais ne tente encore sa chance de la tête sur un centre de Lee, sans danger cette fois pour le gardien niçois (80e). Toujours dominateur, Ruiz n’a pas réussi à sa tête au second poteau après un centre venu de la droite signé Dembélé (85e).

La suite après cette publicité

Sur une belle percée, Boudaoui a lancé Mendy en profondeur, mais Pacho est revenu à temps et Chevalier a capté sa frappe du gauche (89e). Alors que le match semblait se diriger vers un nul frustrant pour le PSG, l’équipe de Luis Enrique a trouvé la délivrance dans les toutes dernières secondes. Sur un corner joué rapidement, Nuno Mendes a combiné avec Ruiz avant de trouver Kvaratskhelia, dont le centre a été repris de la tête par Ramos. Diouf a encore détourné la tentative au-dessus de sa barre (90'+4), mais dans la foulée, Lee a tiré un nouveau corner à droite. Kvaratskhelia a dévié de la tête et Ramos a surgi au second poteau pour marquer d’un coup de tête parfait, offrant la victoire au PSG dans les arrêts de jeu (90e+5). Au terme d’un match haletant, le PSG a ainsi remporté une victoire inespérée et précieuse au Parc des Princes (1-0). Ce succès permet aux Parisiens de respirer au classement avant le match de l’OM ce soir et de préparer sereinement leur déplacement à Lyon le week-end prochain. Nice, fidèle à son plan défensif et courageux tout au long de la rencontre, repart avec une défaite cruelle mais pourra se concentrer sur son match européen face à Fribourg avant de défier le FC Metz. Une fin de match dramatique qui souligne à la fois le courage niçois et la persévérance parisienne, capable de faire basculer une rencontre jusqu’à la dernière seconde.