EdF : Didier Deschamps répond sans détour sur les bi-nationaux

Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr ont beau être encore de jeunes joueurs, ils savent déjà qu’ils ne porteront jamais le maillot de l’équipe de France A. L’attaquant du PSG de 17 ans et le défenseur de Strasbourg de 20 ans ont certes connu des sélections tricolores chez les jeunes mais c’est bien le Sénégal qu’ils représenteront. Ils ont tous les deux été appelés ce jeudi par Pape Thiaw. Didier Deschamps a été interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse des Bleus et estime qu’il s’agit d’un choix personnel contre lequel il ne s’opposera jamais.

«C’est un sujet sensible mais c’est une liberté que ces joueurs-là ont toujours eue, que ce soient des bi-nationaux ou tri-nationaux. C’est leur choix, pour différentes raisons. L’attractivité, je n’ai pas à la commander. Évidemment qu’il y a beaucoup d’autres équipes nationales qui ont des dossiers bien précis sur les joueurs qu’ils ont la possibilité d’attirer. Ces joueurs ont cette liberté et je n’ai rien à dire là-dessus. Je n’ai jamais pris quelqu’un pour bloquer, l’empêcher d’aller ailleurs. Je ne le ferai pas», affirme le sélectionneur.