Matchs Amicaux

Sénégal : la liste pour affronter le Brésil dévoilée avec Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr

Les joueurs sénégalais contre le Brésil @Maxppp
Brésil Sénégal

Pour ce rassemblement de novembre, le sélectionneur Pape Thiaw a convoqué deux nouvelles têtes : Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, à noter aussi le retour d’Assane Diao et Rassoul Ndiaye dans le groupe. Malheureusement pour le Sénégal, Diatta, Diarra et Lamine Camara sont blessés et manqueront ce match amical contre le Brésil le 15 novembre à Londres.

Foot Mercato
🚨 OFFICIEL : LA LISTE DU SÉNÉGAL POUR LE RASSEMBLEMENT DU MOIS DE NOVEMBRE ! 🇸🇳

🆕 Ibrahima Mbaye
🆕 Mamadou Sarr

🔙Assane Diao
🔙 Rassoul Ndiaye
Les tauliers Kalidou Koulibaly et Sadio Mané sont bien présents, tout comme Édouard Mendy dans les buts. Au milieu, Gana Gueye et Pape Gueye sont aussi sélectionnés, tandis qu’en attaque, les jeunes en forme en Premier League, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, viennent compléter l’effectif. Ce rassemblement s’annonce comme un test important pour Pape Thiaw et son équipe avant les échéances à venir, et notamment la CAN 2025.

