PSG : un ancien international français tacle Luis Enrique pour Ousmane Dembélé

Touché au mollet hier face au Bayern Munich (1-2), Ousmane Dembélé va devoir observer une période de repos de plusieurs semaines. L’international tricolore va également louper un troisième rassemblement en équipe de France, alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste ce jeudi. Dans Rothen s’enflamme, l’ancien international tricolore, Benoît Costil, a reproché un manque de précaution de Luis Enrique à l’égard de son joueur.

La suite après cette publicité

«Depuis le retour de blessure d’Ousmane, à titre personnel, je n’ai jamais senti un joueur qui était en pleine confiance sur ses capacités physiques, exprime l’ancien gardien rennais. On l’a souvent senti sur la retenue, et hier, on s’attendait tous à ce qu’il débute sur le banc. J’ai trouvé qu’il y avait un manque de précaution à l’égard d’Ousmane. Ousmane a quand même des antécédents au niveau des blessures, et ça aurait été plus judicieux de le faire entrer en cours de match, surtout sur un match à très haute intensité, de Ligue des Champions. Sur la trêve internationale, on pouvait éventuellement discuter avec le staff des Bleus pour savoir ce qu’on fait : est-ce qu’il y va ou est-ce qu’il n’y va pas ? Il y avait cette trêve de 15 jours qui aurait pu relancer Ousmane… Du coup, pourquoi j’incrimine Luis Enrique même s’il a beaucoup de crédit ? Je trouve qu’il y a eu un manque de précaution sur un joueur si important et avec autant d’antécédents de blesure.»