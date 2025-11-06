Menu Rechercher
Lautaro Martinez rend hommage à Achraf Hakimi

Hier soir, il y avait de la Ligue des Champions, et notamment l’Inter Milan qui recevait le petit poucet du Kairat Almaty. La formation italienne pouvait s’emparer de la tête du classement en cas de large succès. Cela n’a pas été le cas, mais le job a été fait avec un succès 2-1, qui lui permet d’être, à égalité de points avec Arsenal et le Bayern Munich, troisième du classement.

Lautaro dedicated his goal to Achraf by doing bis celebration 🥹🐧

Hermanos ❤️🇲🇦🇦🇷
Titulaire ce soir, Lautaro Martinez a encore trouvé le chemin des filets. Et l’attaquant argentin en a profité pour rendre hommage à son ancien coéquipier Achraf Hakimi. L’attaquant argentin a célébré son but en faisant un A et la célébration pingouin iconique du Marocain face à l’Espagne. Pour rappel, Hakimi est out au moins 6 semaines après une entorse sévère et pourrait louper la CAN au Maroc.

