Jürgen Klopp manque à Pep Guardiola

Dimanche, la Premier League aura droit au choc entre Manchester City et Liverpool. Un match devenu le clasico anglais de ces dernières années. Mais aujourd’hui, Pep Guardiola doit affronter les Reds sans Jürgen Klopp. L’entraîneur des Cityzens n’a rien contre Arne Slot, mais son rival allemand lui manque vraiment.

«À Barcelone et au Real Madrid, le bruit extérieur est 1 000 fois plus fort qu’ici. Le public dans le stade est assez similaire, c’est fantastique. Nous avons aidé City à créer cette rivalité au cours de la dernière décennie. Avant ça, c’était Manchester United-Liverpool, je suppose. Ce qui s’est passé pendant la période Jürgen signifie que celle-ci a été la plus importante, car après la première saison, la Premier League se jouait entre nous et eux. J’ai toujours apprécié cette saine rivalité. J’ai toujours eu le sentiment que nous nous respections mutuellement. Jürgen m’a beaucoup apporté et il me manque. Il m’a beaucoup appris sur ce que je devais faire pour essayer de le battre», a déclaré Guardiola en conférence de presse.