PSG : qui est David Boly, l’invité surprise de Luis Enrique

Place à la cour des grands. Né à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, David Boly, intégré à l’entraînement du groupe professionnel depuis deux semaines, a appris une heureuse nouvelle, ce samedi 8 novembre. «Il sera dans le groupe que nous allons convoquer pour Lyon mais il faut rester prudent avec les jeunes joueurs. Il s’est bien entraîné ces deux dernières semaines, et c’est le moment de commencer à leur donner du temps de jeu… sans pour autant se précipiter», a, en effet, assuré Luis Enrique en conférence de presse avant le choc opposant l’OL au PSG, dimanche soir, au Groupama Stadium. Une très belle récompense pour le jeune Titi parisien, formé au club et considéré comme la grande promesse au poste de latéral droit.

Défenseur central lors de sa première année au PSG, le droitier passé par le FC Asnières et le Racing Club de France s’est finalement progressivement orienté vers le couloir droit où il s’est distingué par sa vitesse, sa qualité technique et une maturité rare pour son âge. Titulaire régulier avec l’équipe de France U17 et élément clé des U19 parisiens - il dispute déjà sa deuxième saison en Youth League avec le PSG et sort d’un match solide face au Bayern Munich - Boly a même vu sa progression récompensée par un titre honorifique de Golden Kid U19. De quoi définitivement convaincre Luis Enrique.

Luis Enrique apprécie son profil

«David est un joueur que nous voulons mieux connaître. Il a du potentiel et un état d’esprit très intéressant», confiait d’ailleurs l’ancien coach du Barça au sujet de son protégé. Pourtant, la trajectoire du jeune parisien n’a pas été de tout repos au cours des dernières semaines. Resté sur le flanc plusieurs mois après une blessure à l’épaule contractée lors d’un rassemblement avec les Bleus en mai dernier, David Boly va finalement profiter d’un contexte particulier - Achraf Hakimi, titulaire indiscutable au poste de latéral droit, va manquer plusieurs semaines de compétition - pour franchir un cap important dans sa jeune carrière.

«C’est un garçon travailleur, humble et concentré. Il ne brûle pas les étapes», assurait, par ailleurs, un membre du staff du centre de formation parisien. «C’est un rêve pour lui, mais aussi une responsabilité. À cet âge-là, chaque minute compte», confiait, de son côté, un proche du joueur. S’il ne devrait pas débuter titulaire, dimanche soir, au Groupama Stadium, cette convocation marque, toutefois, une étape majeure dans sa progression. En intégrant Boly dans le groupe professionnel, Luis Enrique confirme, lui, sa volonté de faire confiance aux jeunes, à condition qu’ils montrent de la rigueur et du talent.