Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Allemagne avec Malick Thiaw et Leroy Sané

Par Allan Brevi
1 min.
Malick Thiaw @Maxppp
14/11 Luxembourg Allemagne
17/11 Allemagne Slovaquie

L’Allemagne a dévoilé la liste de Julian Nagelsmann pour le rassemblement de novembre, marqué par plusieurs absences importantes. Kai Havertz, Antonio Rüdiger et Jamal Musiala ne seront toujours pas de la partie, tous forfaits. En revanche, Leroy Sané effectue son grand retour, tandis que Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Florian Wirtz sont bien présents pour apporter de la continuité à cet effectif.

Alors que le sélectionneur Pape Thiaw parlait de Malick Thiaw en conférence de presse, il avait utilisé cette phrase :

"Tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la vie pour le joueur avec le Sénégal." ❌🇸🇳

Finalement, le défenseur a été sélectionné avec l’Allemagne. 🇩🇪
Ce rassemblement est aussi marqué par la première convocation de Malick Thiaw, qui avait un temps été pressenti pour rejoindre le Sénégal. Idem pour Saïd El Mala, convoqué pour la première fois. Julian Nagelsmann mise sur un jeune effectif, où l’on retrouve également Adeyemi, Woltemade et Amiri. L’Allemagne affrontera le Luxembourg et la Slovaquie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, avec l’ambition de poursuivre sa reconstruction.

