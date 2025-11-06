Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Allemagne avec Malick Thiaw et Leroy Sané

L’Allemagne a dévoilé la liste de Julian Nagelsmann pour le rassemblement de novembre, marqué par plusieurs absences importantes. Kai Havertz, Antonio Rüdiger et Jamal Musiala ne seront toujours pas de la partie, tous forfaits. En revanche, Leroy Sané effectue son grand retour, tandis que Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Florian Wirtz sont bien présents pour apporter de la continuité à cet effectif.

La suite après cette publicité

Ce rassemblement est aussi marqué par la première convocation de Malick Thiaw, qui avait un temps été pressenti pour rejoindre le Sénégal. Idem pour Saïd El Mala, convoqué pour la première fois. Julian Nagelsmann mise sur un jeune effectif, où l’on retrouve également Adeyemi, Woltemade et Amiri. L’Allemagne affrontera le Luxembourg et la Slovaquie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, avec l’ambition de poursuivre sa reconstruction.