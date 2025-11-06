Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Le PSG veut recruter un crack de 16 ans à 20 M€

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Eichhorn @Maxppp

Le Paris Saint-Germain est déjà en train de préparer l’avenir. En effet, Sport Bild révèle que les pensionnaires du Parc des Princes sont tombés sous le charme de Kennet Eichhorn. Un nom qui ne vous dit peut-être rien. Âgé de 16 ans, il est considéré comme un grand espoir du Hertha Berlin, où il a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier. Mais le club allemand sait qu’il ne pourra pas retenir très longtemps son joueur, dont le prix a été fixé à 20 M€.

La suite après cette publicité

Il faut dire qu’il y a du monde à ses trousses. En Allemagne, le Bayern Munich, le RB Leipzig, l’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen sont sur le coup. A l’étranger, le FC Barcelone, le Liverpool FC et Manchester United ont déjà envoyé des recruteurs pour le superviser. Enfin, le Real Madrid, Arsenal FC et Manchester City sont aussi séduits. Paris, qui a aussi observé le milieu à plusieurs reprises, a de la concurrence pour l’international U17 allemand devenu le plus jeune joueur de deuxième division de l’histoire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Tas. Berlin
Kennet Eichhorn

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Tas. Berlin Logo SV Tasmania 1973
Kennet Eichhorn Kennet Eichhorn
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier