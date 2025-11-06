Le PSG veut recruter un crack de 16 ans à 20 M€

Le Paris Saint-Germain est déjà en train de préparer l’avenir. En effet, Sport Bild révèle que les pensionnaires du Parc des Princes sont tombés sous le charme de Kennet Eichhorn. Un nom qui ne vous dit peut-être rien. Âgé de 16 ans, il est considéré comme un grand espoir du Hertha Berlin, où il a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier. Mais le club allemand sait qu’il ne pourra pas retenir très longtemps son joueur, dont le prix a été fixé à 20 M€.

Il faut dire qu’il y a du monde à ses trousses. En Allemagne, le Bayern Munich, le RB Leipzig, l’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen sont sur le coup. A l’étranger, le FC Barcelone, le Liverpool FC et Manchester United ont déjà envoyé des recruteurs pour le superviser. Enfin, le Real Madrid, Arsenal FC et Manchester City sont aussi séduits. Paris, qui a aussi observé le milieu à plusieurs reprises, a de la concurrence pour l’international U17 allemand devenu le plus jeune joueur de deuxième division de l’histoire.