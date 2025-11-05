LdC : le classement complet après la 4e journée

Ce mercredi, la 4e journée de Ligue des Champions se poursuivait et se clôturait avec des matches à 18h45 et 21h. Au programme, l’OM qui recevait l’Atalanta au stade Vélodrome et aussi le Barça qui se déplaçait sur la pelouse du Club Bruges. En haut du tableau, avec la défaite du PSG face au Bayern Munich (qui a pris la tête du classement) et la victoire d’Arsenal face à Prague (3-0), les cartes étaient rebattues. L’Inter Milan pouvait poursuivre son sans-faute et même s’emparer de la première place en cas de large succès face au Kairat Almaty. Il n’y a pas eu de large succès mais le job est fait avec ce succès (2-1) qui permet de continuer sa série parfaite et d’être 3e.

L’OM, avec sa défaite sur le fil face à l’Atalanta, est désormais à la 25e après 4 journées et donc virtuellement éliminé. Son prochain adversaire Newcastle, avec son succès face à Bilbao, est désormais 6e. De son côté, le Barça stagne à la 11e place du classement avec ce match nul surprenant 3-3 contre Bruges. Devant, Manchester City colle au podium avec une 4e place récupérée grâce à un large succès face à Dortmund (4-1). Dans le bas du tableau, le Bayer Leverkusen se relance et enfonce un peu plus Benfica qui est sur une série de 4 défaites de suite et 35e. Le club portugais fait toujours mieux que l’Ajax qui a encore lourdement chuté face à Galatasaray et pointe à la dernière place.