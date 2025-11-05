Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue des Champions

LdC : le classement complet après la 4e journée

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Vermeeren avec l'OM @Maxppp

Ce mercredi, la 4e journée de Ligue des Champions se poursuivait et se clôturait avec des matches à 18h45 et 21h. Au programme, l’OM qui recevait l’Atalanta au stade Vélodrome et aussi le Barça qui se déplaçait sur la pelouse du Club Bruges. En haut du tableau, avec la défaite du PSG face au Bayern Munich (qui a pris la tête du classement) et la victoire d’Arsenal face à Prague (3-0), les cartes étaient rebattues. L’Inter Milan pouvait poursuivre son sans-faute et même s’emparer de la première place en cas de large succès face au Kairat Almaty. Il n’y a pas eu de large succès mais le job est fait avec ce succès (2-1) qui permet de continuer sa série parfaite et d’être 3e.

La suite après cette publicité

L’OM, avec sa défaite sur le fil face à l’Atalanta, est désormais à la 25e après 4 journées et donc virtuellement éliminé. Son prochain adversaire Newcastle, avec son succès face à Bilbao, est désormais 6e. De son côté, le Barça stagne à la 11e place du classement avec ce match nul surprenant 3-3 contre Bruges. Devant, Manchester City colle au podium avec une 4e place récupérée grâce à un large succès face à Dortmund (4-1). Dans le bas du tableau, le Bayer Leverkusen se relance et enfonce un peu plus Benfica qui est sur une série de 4 défaites de suite et 35e. Le club portugais fait toujours mieux que l’Ajax qui a encore lourdement chuté face à Galatasaray et pointe à la dernière place.

Classement général Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 12 4 +11 4 0 0 14 3
2 Logo Arsenal Arsenal 12 4 +11 4 0 0 11 0
3 Logo Inter Milan Inter Milan 12 4 +10 4 0 0 11 1
4 Logo Man City Man City 10 4 +7 3 1 0 10 3
5 Logo PSG PSG 9 4 +9 3 0 1 14 5
6 Logo Newcastle Newcastle 9 4 +8 3 0 1 10 2
7 Logo Real Madrid Real Madrid 9 4 +6 3 0 1 8 2
8 Logo Liverpool Liverpool 9 4 +5 3 0 1 9 4
9 Logo Galatasaray Galatasaray 9 4 +2 3 0 1 8 6
10 Logo Tottenham Tottenham 8 4 +5 2 2 0 7 2
11 Logo Barcelone Barcelone 7 4 +5 2 1 1 12 7
12 Logo Chelsea Chelsea 7 4 +3 2 1 1 9 6
13 Logo Sporting Sporting 7 4 +3 2 1 1 8 5
14 Logo Dortmund Dortmund 7 4 +2 2 1 1 13 11
15 Logo Qarabağ Qarabağ 7 4 +1 2 1 1 8 7
16 Logo Atalanta Atalanta 7 4 -2 2 1 1 3 5
17 Logo Atlético Atlético 6 4 +1 2 0 2 10 9
18 Logo PSV PSV 5 4 +2 1 2 1 9 7
19 Logo Monaco Monaco 5 4 -2 1 2 1 4 6
20 Logo Páfos Páfos 5 4 -3 1 2 1 2 5
21 Logo Leverkusen Leverkusen 5 4 -4 1 2 1 6 10
22 Logo Club Bruges Club Bruges 4 4 -2 1 1 2 8 10
23 Logo Francfort Francfort 4 4 -4 1 1 2 7 11
24 Logo Naples Naples 4 4 -5 1 1 2 4 9
25 Logo Marseille Marseille 3 4 +1 1 0 3 6 5
26 Logo Juventus Juventus 3 4 -1 0 3 1 7 8
27 Logo Bilbao Bilbao 3 4 -5 1 0 3 4 9
28 Logo R. Union SG R. Union SG 3 4 -8 1 0 3 4 12
29 Logo Bodø/Glimt Bodø/Glimt 2 4 -3 0 2 2 5 8
30 Logo Slavia Slavia 2 4 -6 0 2 2 2 8
31 Logo Olympiakos Olympiakos 2 4 -7 0 2 2 2 9
32 Logo Villarreal Villarreal 1 4 -4 0 1 3 2 6
33 Logo Copenhague Copenhague 1 4 -8 0 1 3 4 12
34 Logo Kaïrat Kaïrat 1 4 -9 0 1 3 2 11
35 Logo Benfica Benfica 0 4 -6 0 0 4 2 8
36 Logo Ajax Ajax 0 4 -13 0 0 4 1 14
Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier