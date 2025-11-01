Prono
Match PSG - Nice en direct commenté
11e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 1 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Nice (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Nice. Ce match aura lieu le samedi 1 novembre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Nice.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 novembre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match PSG Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Nice ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : Y. Diouf, M. Bard, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Abdi, A. Mendy, M. Sanson, T. Louchet, H. Boudaoui, Tiago Gouveia, I. Jansson.
- Qui arbitre le match PSG Nice ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Nice ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 novembre 2025, coup d'envoi 17:00.