Ligue 1 McDonald's 2025/2026 11e journée
PSG
0 - 0
MT
Nice
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 22 7 Nice 18
Possession 82% PSG Nice
Tirs 10 8 3 2 0 3
Grosses occasions créées 100% PSG 1 Nice 0
Compositions PSG 4-3-3 Nice 5-4-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 2 #3 Logo OGC Nice Morgan Sanson 2
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Tiago Gouveia 3 #2 Logo OGC Nice Antoine Mendy 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Tiago Gouveia 4/5 80% #2 Logo OGC Nice Antoine Mendy 6/9 67% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo OGC Nice Tiago Gouveia 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/6 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 0/4 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 56/57 98% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 50/51 98% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 47/48 98%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 30 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 20 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 20

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
60% 34% 6%
Série en cours
N
V
V
N
N
V
V
D
V
N
Rencontres précédentes
47% 22 Victoires 23% 11 Nuls 30% 14 Victoires

Blessures & suspensions

Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Dante Dante Blessure au genou Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Terem Moffi Terem Moffi Blessure au mollet Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

Match PSG - Nice en direct commenté

11e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 1 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Nice (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Nice. Ce match aura lieu le samedi 1 novembre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Nice.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
Cyril Mugnier arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Mikael Lesage quatrième arbitre
Abdelali Chaoui arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37027
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 01 novembre 2025 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 11
Diffusion beIN SPORTS 1
Code PSG-OGCN
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 novembre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match PSG Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Nice ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : Y. Diouf, M. Bard, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Abdi, A. Mendy, M. Sanson, T. Louchet, H. Boudaoui, Tiago Gouveia, I. Jansson.

Qui arbitre le match PSG Nice ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Nice ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 novembre 2025, coup d'envoi 17:00.

