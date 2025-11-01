PSG : les mots inquiétants d’Ousmane Dembélé sur son état de santé

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre l’OGC Nice (1-0) lors de la 11e journée de Ligue 1, Luis Enrique avait commenté l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé, présent sur la pelouse du Parc des Princes pour disputer le dernier quart d’heure de jeu, estimant qu’«il faut rester calme, surveiller ses sensations. Qu’il joue dix ou vingt minutes, il est impressionnant, et on est content de voir son évolution».

L’international français revient tout doucement d’une blessure aux ischios-jambiers contractée contre l’Ukraine, en septembre dernier avec les Bleus. Mais à l’issue de la rencontre contre Nice, Ousmane Dembélé s’est montré inquiétant sur son état de santé : «j’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal», a-t-il lâché à ses partenaires au moment de célébrer la victoire parisienne, dans des images captées par Ligue 1+.