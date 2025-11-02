PSG : le retour aux affaires contrasté de João Neves

João Neves est de retour aux affaires. Blessé à l’ischio depuis le 14 septembre dernier et la victoire du PSG contre Lens, le milieu de terrain portugais faisait son grand retour dans le onze de Luis Enrique, samedi, à l’occasion de la réception de l’OGC Nice pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Après 45 minutes jouées sur la pelouse du Moustoir, mercredi soir, l’ancien joueur de Benfica a, cette fois-ci, disputé un peu plus d’une heure de jeu. Sans vraiment briller…

Aligné aux côtés de l’inévitable Vitinha et du Titi Warren Zaïre-Emery, le natif de Tavira a affiché un visage bien plus timide qu’à l’accoutumée. « Plusieurs pertes de balle évitables, et la sensation qu’il était assez loin quand Nice était en possession du ballon. Une frappe dangereuse au retour des vestiaires, et puis c’est à peu près tout », récapitulait ainsi la rédaction FM, lui accordant la note de 4.

Neves doit retrouver son rythme de croisière

Remplacé par Fabian Ruiz pour la dernière demi-heure de jeu (65e), le Portugais de 21 ans n’aura, en effet, pas eu l’impact escompté (0 tir cadré, 33% de duels remportés, 3 ballons perdus, 2 fautes). Un retour poussif qui peut, toutefois, s’expliquer par le manque de rythme du droitier d’1,74 m. Sur la touche ces dernières semaines, l’habituel pilier de l’entrejeu parisien va désormais devoir enchaîner les matches pour retrouver de sa superbe. Présent en conférence de presse, Luis Enrique préférait lui s’attarder sur la mentalité de son groupe, plutôt que les individualités.

« Ce n’est pas le moment de tirer des conclusions, mais le moment de savoir gérer les différentes compétitions. On est dans une bonne période, et je voudrais souligner ce que j’ai ressenti ce (samedi) soir : les supporters chantent pendant plus de 90 minutes, et c’est normal d’avoir la même mentalité que nos supporters, et de nous battre jusqu’au bout. Marquer à la dernière minute est très important pour nous, ça montre notre mentalité ». Leader de Ligue 1, le PSG a dorénavant la tête tournée vers le Bayern Munich. Un choc qui devrait, là aussi, permettre à João Neves de retrouver son plein potentiel.