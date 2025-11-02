PSG : très grosse inquiétude avec Ousmane Dembélé !

Comme la plupart des gros clubs européens qui participent à une compétition continentale, le Paris Saint-Germain doit faire face à un calendrier infernal. Vainqueur de l’OGC Nice samedi (1-0) lors de la 11e journée de championnat, le champion d’Europe accueillera le Bayern Munich mardi soir pour un véritable choc au sommet. Et ce n’est pas tout, puisqu’avant la trêve, et quelques jours après ce duel contre les Bavarois, c’est à Lyon que devront se déplacer les hommes de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Viendront ensuite les rencontres de sélections, avec la crainte d’un nouveau virus FIFA et que des joueurs se blessent en défendant les couleurs de leurs pays, puis des nouvelles rencontres de taille, face à Tottenham et à Monaco pour conclure le mois de novembre. Autant dire que Luis Enrique, qui a souvent dû faire du bricolage ces dernières semaines entre les blessures et le repos accordé à certains joueurs, aura besoin de son effectif au complet pour tous ces gros rendez-vous. L’Espagnol pourra-t-il compter sur Ousmane Dembélé, du moins face au Bayern ?

La suite après cette publicité

Dembélé était déjà souffrant

La question mérite d’être posée puisque samedi, en fin de match et dans des images révélées par Ligue 1+, Ousmane Dembélé a confié à ses partenaires être souffrant : « j’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal ». Derrière, le PSG n’a pas encore communiqué, tout comme Luis Enrique a été assez évasif en conférence de presse. « Il faut rester calme, surveiller ses sensations. Qu’il joue dix ou vingt minutes, il est impressionnant, et on est content de voir son évolution », avait lancé l’ancien coach de la Roja et du Barça.

Eloigné des terrains pendant un mois et demi entre début septembre et fin octobre, le Ballon d’Or avait signé son retour sur les terrains le 21 octobre face à Leverkusen. Depuis, il n’avait été titularisé qu’à une reprise sur les quatre rencontres disputées, et avait notamment ressenti une gêne face à Lorient mercredi soir, ce qui explique en partie qu’il ait démarré sur le banc hier. Sera-t-il disponible pour défier le Bayern ? On devrait le savoir rapidement, mais ce qui est sûr, c’est qu’il semble encore loin d’être à 100%…