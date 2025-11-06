La presse hallucine après le vol de l’Atalanta, les blessés font craindre le pire au PSG

Marseille dépité

L’Olympique de Marseille s’est fait voler, n’ayons pas peur des mots. C’est en tout cas le sentiment général qui règne sur la Canebière après la défaite 1-0 face à l’Atalanta. Si l’OM a été décevant tout au long du match, la défaite n’est pas méritée, car elle intervient après une énorme faute d’arbitrage. Sur le but de Lazar Samardzic, une main qui semblait pourtant évidente dans la surface bergamasque n’a pas été sifflée. Révolté et déconcentré, l’OM encaisse derrière l’unique but de la partie. « Une erreur qui coûte cher », placarde le journal L’Equipe ce jeudi matin. Les hommes de Roberto De Zerbi s’inclinent pour la troisième fois sur la scène européenne. « C’est rageant », lâche La Provence sur sa Une alors que La Marseillaise parle d’une prestation « décevante ». À l’OM, on crie évidemment scandale après cette erreur d’arbitrage. L’arbitre de la rencontre n’est même pas allé consulter la VAR sur l’action. Roberto De Zerbi était fou de rage après la rencontre mais il n’était pas le seul. Pablo Longoria est descendu sur la pelouse pour discuter avec certains officiels pour tenter de comprendre. Medhi Benatia, lui, a pris moins de pincettes en zone mixte, exprimant son sentiment d’avoir été volé.

Le PSG privé de ses meilleurs joueurs

En France, on évoque aussi et surtout « l’hécatombe » qui frappe le PSG comme le relaye L’Equipe. Dans un communiqué, le club de la capitale a confirmé les longues indisponibilités d’Ousmane Dembélé, d’Achraf Hakimi mais aussi de Nuno Mendes ! « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, Ousmane Dembélé est victime d’une lésion du mollet gauche et Nuno Mendes souffre d’une entorse du genou gauche ». Après la défaite face au Bayern Munich, le PSG compte quatre blessés. Dembélé, Hakimi, Mendes et Doué, quatre joueurs qui ont terminé dans le Top 15 du dernier Ballon d’Or. Luis Enrique devra bricoler en attendant peut-être des renforts lors du mercato hivernal. Concernant Hakimi, les images lors de sa sortie laissent craindre le pire. C’est finalement une « fausse alerte » comme l’indique AS. Il devrait être absent entre 6 à 8 semaines, ce qui devrait lui permettre de disputer la CAN au Maroc avec son pays. « Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence », a publié le latéral droit sur les réseaux sociaux. Grand copain d’Achraf Hakimi, et toujours proche malgré son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a répondu sous la publication du Marocain avec ce message : « on sera là pour toi ».

Phil Foden reprend du service

Direction l’Angleterre avec Manchester City qui n’a fait qu’une bouchée du Borussia Dortmund. Les hommes de Pep Guardiola ont écrasé les Marsupiaux, victoire 4-1 avec un doublé de Phil Foden, une réalisation de la machine Haaland face à son ancien club et un but de Rayan Cherki en toute fin de match. La presse anglaise met en avant le retour en forme de l’enfant du club, Phil Foden qui a apporté une touche de classe à cette rencontre. Les médias anglais ont envoyé un message à Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais. Pour le Daily Mirror, Foden a rappelé à Thomas Tuchel l’importance de son rôle en inscrivant son premier doublé en Ligue des Champions, lors de la victoire facile de Manchester City face au Borussia Dortmund. Le sélectionneur des Three Lions annoncera demain sa liste pour les qualifications à la Coupe du Monde contre la Serbie et l’Albanie la semaine prochaine, après avoir laissé Foden sur le banc lors des deux derniers rassemblements. Le Daily Mail parle de feu d’artifice Foden pour qualifier la prestation de l’Anglais qui a inscrit ses deux buts hors de la surface.