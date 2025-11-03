Éric Roy massacre l’OL et Corentin Tolisso !

Triste fin pour la 11e journée de Ligue 1. En déplacement du côté de Brest, l’OL a dû se contenter d’un match nul 0-0. Un résultat plutôt satisfaisant pour les Rhodaniens puisqu’ils ont joué en infériorité numérique dès la 8e minute et cette expulsion d’Hans Hateboer, qui disputait là son premier match en tant que titulaire. Pour le spectateur neutre en revanche, le spectacle a été plutôt triste et morne, et ce match ne restera pas dans les annales…

« Il faut qu’on soit solides comme ça pendant 90 minutes. Il y a quand même des choses positives à retirer. On a joué en infériorité dès la 7e minute (8e, NDLR), donc prendre un point comme ça, c’est positif. On a changé notre manière de gérer le match, mais ça a marché », indiquait le gardien Dominik Grief au micro de Ligue 1+ après la rencontre. L’OL ne s’en est pas caché : l’objectif était clairement de conserver le point du nul. « On peut se contenter de ce point », confiait de son côté Rachid Ghezzal après le match devant les caméras du diffuseur du championnat.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lyon 20 11 +4 6 2 3 16 12 13 Brest 10 11 -4 2 4 5 14 18

Tolisso en prend pour son grade

Côté brestois en revanche, ce match nul est considéré comme un très mauvais résultat, même s’il est vrai que derrière les Bretons, les clubs du bas de tableau ont tous perdu à l’exception de Metz. Le Stade Brestois est sur une série de cinq matchs sans gagner et n’a plus connu la victoire depuis septembre, et Eric Roy était particulièrement agacé au coup de sifflet final. Il s’en est clairement pris à son rival du soir, à commencer par Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca. « J’ai déjà expérimenté ça quand il était entraîneur adjoint à Lille où il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir le jeu quand on partait en contre-attaque ou qu’on essayait de revenir au score », a-t-il d’abord lancé, très amer.

Il a ensuite enchaîné sur une tirade contre Corentin Tolisso, avec une touche d’amertume là aussi. « J’espère que Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match. J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours et dans sept jours. C’est pas faute d’avoir essayé d’expulser un de nos joueurs. Comme vous le dites, c’est l’expérience. Les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu, comme vous l’avez joliment dit. C’est sûr qu’il nous manquerait un peu de vice pour pouvoir faire aussi bien. Après, c’est normal », a-t-il expliqué, pointant du doigt l’attitude du milieu de terrain mais aussi celle de l’OL de façon générale. Bonne ambiance…