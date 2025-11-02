Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Classement buteurs
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Brest - Lyon en direct commenté
11e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 2 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et Lyon.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Brest et Lyon ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 novembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et Lyon ?
Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Majecki, B. Locko, S. Coulibaly, B. Chardonnet, K. Lala, L. Tousart, J. Chotard, P. Mboup, R. Del Castillo, Mama Baldé, L. Ajorque.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Jorge Maciel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, H. Hateboer, T. Tessmann, T. Morton, Afonso Moreira, C. Tolisso, M. Satriano, P. Šulc.
- Qui arbitre le match Brest Lyon ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brest Lyon ?
Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.
- Quelle est la date et l'heure du match Brest Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.