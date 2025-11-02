Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 11e journée
Brest
0 - 0
MT : 0-0
terminé
Lyon
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
8'
H. Hateboer

Notes des joueurs

#1 Logo Lyon D. Greif 7.8 #2 Logo Lyon M. Niakhaté 6.9 #3 Logo Lyon Clinton Mata 6.7 Voir le classement complet
#1 Logo Lyon D. Greif 7.6 #2 Logo Brest R. Majecki 6.5 #3 Logo Lyon Afonso Moreira 6.4 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Côtes du match 1 1.95 N 2.00 2 6.75
Classement 6 Lyon 20 13 Brest 10
Possession 50% Brest Lyon
Tirs 13 10 2 3 2 4
Grosses occasions créées 100% Brest 2 Lyon 0
Compositions Brest 4-2-3-1 Lyon 4-2-3-1

Sondages

Qui est l'homme du match Brest - Lyon ?
- Fin dans 1h
Prono

Qui va gagner ?
SB29
NUL
OL
1 1.95 N 2 2 6.75
271 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Brest Kenny Lala 1 #2 Logo Brest Romain Del Castillo 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Brest Pathé Mboup 4 #2 Logo Brest Bradley Locko 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 5 #2 Logo Lyon Afonso Moreira 3 #3 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 3
Tirs (%)
#1 Logo Brest Mama Baldé 0/3 0% #2 Logo Brest Éric Ebimbe 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 10/13 77% #2 Logo Brest Soumaïla Coulibaly 4/6 67% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 7/11 64%
Interceptions
#1 Logo Brest Pathé Mboup 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brest Soumaïla Coulibaly 4/4 100% #2 Logo Lyon Dominik Greif 3/3 100% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brest Ludovic Ajorque 0/8 0% #2 Logo Brest Kenny Lala 0/8 0% #3 Logo Brest Romain Del Castillo 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brest Ludovic Ajorque 0/5 0% #2 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 0/2 0% #3 Logo Lyon Pavel Šulc 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 44/47 94% #2 Logo Brest Soumaïla Coulibaly 47/53 89% #3 Logo Brest Kenny Lala 39/44 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Brest Romain Del Castillo 4

Classement buteurs

#5 Logo Lyon Pavel Šulc 5 #8 Logo Brest Romain Del Castillo 4 #15 Logo Lyon Corentin Tolisso 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
63% 19% 18%
Série en cours
D
D
N
N
V
N
V
V
D
D
Rencontres précédentes
16% 3 Victoires 47% 9 Nuls 37% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Kamory Doumbia Kamory Doumbia Coup Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville Abner Abner Carton rouge

Top commentaires

Match Brest - Lyon en direct commenté

11e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 2 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et Lyon.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Abdelatif Kherradji quatrième arbitre
Christian Guillard arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Francis-Le Blé Brest
Stade Francis-Le Blé
  • Année de construction : 1922
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15931
  • Affluence moyenne : 10320
  • Affluence maximum : 15183
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 02 novembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 11
Diffusion Ligue 1+
Code SB29-OL
Zone France
Équipe à domicile Brest
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Brest et Lyon ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 novembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et Lyon ?

Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Majecki, B. Locko, S. Coulibaly, B. Chardonnet, K. Lala, L. Tousart, J. Chotard, P. Mboup, R. Del Castillo, Mama Baldé, L. Ajorque.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Jorge Maciel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, H. Hateboer, T. Tessmann, T. Morton, Afonso Moreira, C. Tolisso, M. Satriano, P. Šulc.

Qui arbitre le match Brest Lyon ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brest Lyon ?

Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.

Quelle est la date et l'heure du match Brest Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires
Comparer les stats du match
